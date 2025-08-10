В Госдуме призвали Зеленского помалкивать в тряпочку
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости призвал Владимира Зеленского, заявившего об отказе идти на территориальные уступки, "помалкивать в тряпочку".
Ранее Зеленский в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины.
"Зеленский так и не дорос до государственного политического деятеля. Его номер шестнадцатый и ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве, опирающемся на вырабатываемую ими новую систему сдержек и противовесов для возвращения мирового сообщества в прогнозированное мирное русло", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский сильно ошибается, если считает себя незаменимым.
"Спешу разочаровать Зеленского и дующих щеки его карликовых европейских союзников. В перечне на рассмотрение острых неурегулированных международных проблем вопрос по Украине является не более чем одним из", - подчеркнул депутат.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.