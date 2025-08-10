Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали Зеленского помалкивать в тряпочку - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/zelenskiy-2034442276.html
В Госдуме призвали Зеленского помалкивать в тряпочку
В Госдуме призвали Зеленского помалкивать в тряпочку - РИА Новости, 10.08.2025
В Госдуме призвали Зеленского помалкивать в тряпочку
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости призвал Владимира Зеленского, заявившего об отказе идти на территориальные уступки,... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T15:48:00+03:00
2025-08-10T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
республика крым
украина
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811119_247:0:2844:1461_1920x0_80_0_0_c898e7b24f91edab7657fb1632f847fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости призвал Владимира Зеленского, заявившего об отказе идти на территориальные уступки, "помалкивать в тряпочку". Ранее Зеленский в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. "Зеленский так и не дорос до государственного политического деятеля. Его номер шестнадцатый и ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве, опирающемся на вырабатываемую ими новую систему сдержек и противовесов для возвращения мирового сообщества в прогнозированное мирное русло", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский сильно ошибается, если считает себя незаменимым. "Спешу разочаровать Зеленского и дующих щеки его карликовых европейских союзников. В перечне на рассмотрение острых неурегулированных международных проблем вопрос по Украине является не более чем одним из", - подчеркнул депутат. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
https://ria.ru/20250810/zelenskij-2034428708.html
https://ria.ru/20250810/zakharova-2034420005.html
https://ria.ru/20250810/klichko-2034418680.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811119_377:0:2668:1718_1920x0_80_0_0_d2ba45fccabe0d0b73d388ef556cd674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, республика крым, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, госдума рф, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Республика Крым, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума РФ, ООН
В Госдуме призвали Зеленского помалкивать в тряпочку

Депутат Шеремет призвал Зеленского после слов об уступках помалкивать в тряпочку

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости призвал Владимира Зеленского, заявившего об отказе идти на территориальные уступки, "помалкивать в тряпочку".
Ранее Зеленский в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Крыму предсказали Зеленскому мрачное будущее
13:24
«
"Зеленский так и не дорос до государственного политического деятеля. Его номер шестнадцатый и ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве, опирающемся на вырабатываемую ими новую систему сдержек и противовесов для возвращения мирового сообщества в прогнозированное мирное русло", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский сильно ошибается, если считает себя незаменимым.
"Спешу разочаровать Зеленского и дующих щеки его карликовых европейских союзников. В перечне на рассмотрение острых неурегулированных международных проблем вопрос по Украине является не более чем одним из", - подчеркнул депутат.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Захарова сравнила отношения Евросоюза и Украины с некрофилией
11:59
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Киеве сделали новое заявление о территориальных уступках
11:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРеспублика КрымУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампГосдума РФООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала