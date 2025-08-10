https://ria.ru/20250810/zelenskiy-2034395204.html

В Госдуме ответили на заявление Зеленского о территориальных уступках

Заявление Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки из-за положения Конституции Украины бессмысленно, заявил РИА Новости депутат Госдумы от РИА Новости, 10.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки из-за положения Конституции Украины бессмысленно, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент Российской Федерации в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины."Что бы Зеленский ни изрекал, от него уже ничего не зависит ни на поле боя, ни в международных делах. Ссылка на конституцию бессмысленна, так как народ Украины ни разу в жизни не голосовал за свою конституцию. Документ, который Зеленский высокопарно называет "Конституция Украины", на самом деле — результат торга и компромисса 300-350 депутатов Верховной рады, олигархов и киевского режима на Банковой", — сказал агентству Ивлев.По словам депутата, украинский народ не имеет никакого отношения ни к обсуждению, ни к принятию нынешней Конституции Украины.Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Зеленский в преддверии встречи лидеров РФ и США на Аляске превентивно пытается саботировать еще не достигнутые договоренности, тем самым в очередной раз показывая, кто на самом деле противник мирного урегулирования.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, российские власти неоднократно повторяли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

Дарья Буймова

