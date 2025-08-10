https://ria.ru/20250810/zelenskiy-2034379917.html
В Киеве рассказали, примет ли Зеленский условия мира Путина и Трампа
В Киеве рассказали, примет ли Зеленский условия мира Путина и Трампа - РИА Новости, 10.08.2025
В Киеве рассказали, примет ли Зеленский условия мира Путина и Трампа
Владимир Зеленский отчаянно держится за власть, поэтому не примет условия мира президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский отчаянно держится за власть, поэтому не примет условия мира президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.“Может ли Зеленский отказаться от предложения, которое выдвинет Трамп по итогам разговора с Путиным? Конечно, он же самовлюбленный, отчаянно цепляющийся за власть идиот”, — написал он.При этом, считает Дубинский, в скором времени Россия добьется стратегического прорыва на фронте и в Европе захотят провести новые переговоры, чтобы спасти Украину от коллапса, но условия для мира станут еще более жесткими.В среду российский лидер принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя главы государств обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
В Киеве рассказали, примет ли Зеленский условия мира Путина и Трампа
Дубинский заявил, что Зеленский не примет условия мира Путина и Трампа