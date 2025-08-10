Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали, примет ли Зеленский условия мира Путина и Трампа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 10.08.2025
В Киеве рассказали, примет ли Зеленский условия мира Путина и Трампа
В Киеве рассказали, примет ли Зеленский условия мира Путина и Трампа - РИА Новости, 10.08.2025
В Киеве рассказали, примет ли Зеленский условия мира Путина и Трампа
Владимир Зеленский отчаянно держится за власть, поэтому не примет условия мира президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 10.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский отчаянно держится за власть, поэтому не примет условия мира президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.“Может ли Зеленский отказаться от предложения, которое выдвинет Трамп по итогам разговора с Путиным? Конечно, он же самовлюбленный, отчаянно цепляющийся за власть идиот”, — написал он.При этом, считает Дубинский, в скором времени Россия добьется стратегического прорыва на фронте и в Европе захотят провести новые переговоры, чтобы спасти Украину от коллапса, но условия для мира станут еще более жесткими.В среду российский лидер принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя главы государств обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
украина
россия
европа
в мире, украина, россия, европа, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Киеве рассказали, примет ли Зеленский условия мира Путина и Трампа

Дубинский заявил, что Зеленский не примет условия мира Путина и Трампа

© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский отчаянно держится за власть, поэтому не примет условия мира президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
“Может ли Зеленский отказаться от предложения, которое выдвинет Трамп по итогам разговора с Путиным? Конечно, он же самовлюбленный, отчаянно цепляющийся за власть идиот”, — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Урегулирование прокси-войны Запада на Украине: каковы шансы дипломатии
8 августа, 08:00
При этом, считает Дубинский, в скором времени Россия добьется стратегического прорыва на фронте и в Европе захотят провести новые переговоры, чтобы спасти Украину от коллапса, но условия для мира станут еще более жесткими.
В среду российский лидер принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя главы государств обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Зачем Трамп отправил гонца к Путину
5 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
В мире
Украина
Россия
Европа
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Верховная Рада Украины
 
 
