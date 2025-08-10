https://ria.ru/20250810/vzryv-2034384242.html

В Харьковской области прогремел взрыв

В Харьковской области прогремел взрыв, передает Telegram-канал "Общественное". РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Харьковской области прогремел взрыв, передает Telegram-канал "Общественное"."В Харьковской области прозвучал взрыв", — говорится в сообщении.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, Полтавской, Харьковской и частично Днепропетровской областях звучат сирены воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

