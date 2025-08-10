https://ria.ru/20250810/vuchich-2034474172.html

Вучич высказался о встрече Путина и Трампа

Вучич высказался о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 10.08.2025

Вучич высказался о встрече Путина и Трампа

Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение в том, что конфликт на Украине остановится после предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T21:35:00+03:00

2025-08-10T21:35:00+03:00

2025-08-10T21:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сербия

россия

владимир путин

дональд трамп

александр вучич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg

БЕЛГРАД, 10 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение в том, что конфликт на Украине остановится после предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но пожелал им результативного разговора. "Не уверен, что он (разговор - ред.) принесет окончание конфликта, но уверен, что он очень важен. Желаю им удачи, все болеем за мир на Украине. У меня нет острых комментариев по этому вопросу. Я мог бы припомнить, как нам запрещали разговаривать с русскими и американцами, но я желаю им хорошей встречи, результатов, и чтобы всех нас обрадовали, чтобы у нас был мир", - сказал президент Сербии в эфире TV Pink в воскресенье.Вучич добавил, что завершение конфликта на Украине много значит для сербской и других экономик. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250810/putin-2034365361.html

украина

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сербия, россия, владимир путин, дональд трамп, александр вучич, встреча путина и трампа — 2025