Вучич высказался о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 10.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 10.08.2025
Вучич высказался о встрече Путина и Трампа
Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение в том, что конфликт на Украине остановится после предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и...
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сербия
россия
владимир путин
дональд трамп
александр вучич
БЕЛГРАД, 10 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение в том, что конфликт на Украине остановится после предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но пожелал им результативного разговора. &quot;Не уверен, что он (разговор - ред.) принесет окончание конфликта, но уверен, что он очень важен. Желаю им удачи, все болеем за мир на Украине. У меня нет острых комментариев по этому вопросу. Я мог бы припомнить, как нам запрещали разговаривать с русскими и американцами, но я желаю им хорошей встречи, результатов, и чтобы всех нас обрадовали, чтобы у нас был мир&quot;, - сказал президент Сербии в эфире TV Pink в воскресенье.Вучич добавил, что завершение конфликта на Украине много значит для сербской и других экономик. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
украина
сербия
россия
в мире, украина, сербия, россия, владимир путин, дональд трамп, александр вучич, встреча путина и трампа — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сербия, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Вучич, Встреча Путина и Трампа — 2025
Вучич высказался о встрече Путина и Трампа

Вучич сомневается, что встреча Путина и Трампа остановит конфликт на Украине

Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение в том, что конфликт на Украине остановится после предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но пожелал им результативного разговора.
"Не уверен, что он (разговор - ред.) принесет окончание конфликта, но уверен, что он очень важен. Желаю им удачи, все болеем за мир на Украине. У меня нет острых комментариев по этому вопросу. Я мог бы припомнить, как нам запрещали разговаривать с русскими и американцами, но я желаю им хорошей встречи, результатов, и чтобы всех нас обрадовали, чтобы у нас был мир", - сказал президент Сербии в эфире TV Pink в воскресенье.

Вучич добавил, что завершение конфликта на Украине много значит для сербской и других экономик.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСербияРоссияВладимир ПутинДональд ТрампАлександр ВучичВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
