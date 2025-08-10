https://ria.ru/20250810/vstrecha-2034460639.html
БРАТИСЛАВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал запланированную на 15 августа встречу президента РФ Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа важным шагом в поиске решения ситуации на Украине. "Речь идет о важном шаге в поиске решения для установления мира на Украине. Американо-российский саммит может привести к прорыву в переговорах о прекращении боев", - написал Пеллегрини на своей официальной странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.Пеллегрини считает, что необходимо стремиться к достижению перемирия и последующим переговорам об окончательном завершении конфликта, а после встречи Путина и Трампа должны последовать переговоры между Россией и Украиной при участии США и Евросоюза. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Словакии заявил о важности встречи Путина и Трампа
