Главы МИД ЕС соберутся на чрезвычайную встречу из-за саммита Россия — США
Главы МИД ЕС соберутся на чрезвычайную встречу из-за саммита Россия — США
2025-08-10T17:12:00+03:00
2025-08-10T17:12:00+03:00
2025-08-10T18:04:00+03:00
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главы МИД Евросоюза в понедельник соберутся на чрезвычайную встречу из-за предстоящего саммита президентов России и США, передает AFP со ссылкой на главу дипломатии ЕС Каю Каллас."Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, потому что речь идет о безопасности Украины и всей Европы. <...> Я созову чрезвычайную встречу министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить наши шаги", — сказала она.Как накануне сообщила газета The New York Times, европейские страны обеспокоены тем, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, ЕС добивается присутствия Владимира Зеленского на предстоящем саммите России и США. Сами европейцы также хотели бы участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивают источники издания.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
