Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД ЕС соберутся на чрезвычайную встречу из-за саммита Россия — США - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 10.08.2025 (обновлено: 18:04 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/vstrecha-2034450648.html
Главы МИД ЕС соберутся на чрезвычайную встречу из-за саммита Россия — США
Главы МИД ЕС соберутся на чрезвычайную встречу из-за саммита Россия — США - РИА Новости, 10.08.2025
Главы МИД ЕС соберутся на чрезвычайную встречу из-за саммита Россия — США
Главы МИД Евросоюза в понедельник соберутся на чрезвычайную встречу из-за предстоящего саммита президентов России и США, передает AFP со ссылкой на главу... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T17:12:00+03:00
2025-08-10T18:04:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862488_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_1857f8bbaf65ef03ad7734d8ed90aa74.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главы МИД Евросоюза в понедельник соберутся на чрезвычайную встречу из-за предстоящего саммита президентов России и США, передает AFP со ссылкой на главу дипломатии ЕС Каю Каллас."Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, потому что речь идет о безопасности Украины и всей Европы. &lt;...&gt; Я созову чрезвычайную встречу министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить наши шаги", — сказала она.Как накануне сообщила газета The New York Times, европейские страны обеспокоены тем, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, ЕС добивается присутствия Владимира Зеленского на предстоящем саммите России и США. Сами европейцы также хотели бы участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивают источники издания.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250810/iskhod-2034394812.html
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034432405.html
https://ria.ru/20250810/putin-2034365361.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec6e14bc1d07e9613b57880cb9073b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, юрий ушаков, владимир зеленский, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Евросоюз, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа — 2025
Главы МИД ЕС соберутся на чрезвычайную встречу из-за саммита Россия — США

Каллас созовет чрезвычайную встречу глав МИД ЕС из-за саммита РФ и США

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главы МИД Евросоюза в понедельник соберутся на чрезвычайную встречу из-за предстоящего саммита президентов России и США, передает AFP со ссылкой на главу дипломатии ЕС Каю Каллас.
"Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, потому что речь идет о безопасности Украины и всей Европы. <...> Я созову чрезвычайную встречу министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить наши шаги", — сказала она.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Исход понятен": на Западе резко высказались о переговорах России и США
Вчера, 06:25
Как накануне сообщила газета The New York Times, европейские страны обеспокоены тем, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, ЕС добивается присутствия Владимира Зеленского на предстоящем саммите России и США. Сами европейцы также хотели бы участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивают источники издания.

Президент России отмечал, что в целом не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским, но для нее необходимо создать условия, а до этого пока далеко.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Эксперт назвал главное во встрече Путина и Трампа
Вчера, 14:09

Саммит России и США

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампКайя КалласЕвросоюзЮрий УшаковВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала