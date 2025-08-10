https://ria.ru/20250810/vstrecha-2034450648.html

Главы МИД ЕС соберутся на чрезвычайную встречу из-за саммита Россия — США

Главы МИД ЕС соберутся на чрезвычайную встречу из-за саммита Россия — США - РИА Новости, 10.08.2025

Главы МИД ЕС соберутся на чрезвычайную встречу из-за саммита Россия — США

Главы МИД Евросоюза в понедельник соберутся на чрезвычайную встречу из-за предстоящего саммита президентов России и США, передает AFP со ссылкой на главу... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T17:12:00+03:00

2025-08-10T17:12:00+03:00

2025-08-10T18:04:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

кайя каллас

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862488_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_1857f8bbaf65ef03ad7734d8ed90aa74.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главы МИД Евросоюза в понедельник соберутся на чрезвычайную встречу из-за предстоящего саммита президентов России и США, передает AFP со ссылкой на главу дипломатии ЕС Каю Каллас."Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, потому что речь идет о безопасности Украины и всей Европы. <...> Я созову чрезвычайную встречу министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить наши шаги", — сказала она.Как накануне сообщила газета The New York Times, европейские страны обеспокоены тем, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, ЕС добивается присутствия Владимира Зеленского на предстоящем саммите России и США. Сами европейцы также хотели бы участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивают источники издания.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250810/iskhod-2034394812.html

https://ria.ru/20250810/ukraina-2034432405.html

https://ria.ru/20250810/putin-2034365361.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, юрий ушаков, владимир зеленский, встреча путина и трампа — 2025