https://ria.ru/20250810/vstrecha-2034403565.html
На Западе раскрыли, что устроит Украина перед встречей Путина и Трампа
На Западе раскрыли, что устроит Украина перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 10.08.2025
На Западе раскрыли, что устроит Украина перед встречей Путина и Трампа
Киев любыми средствами попытается помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, предупредил в соцсети X аналитик... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T08:44:00+03:00
2025-08-10T08:44:00+03:00
2025-08-10T15:15:00+03:00
в мире
аляска
россия
киев
владимир путин
дональд трамп
золтан кошкович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d96903c402814986fced94236ff13d1.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Киев любыми средствами попытается помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, предупредил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."В ближайшие дни Киев попытается сделать все, чтобы сорвать мирные переговоры на Аляске", — указал он.Эксперт добавил, что в этом украинцам помогут их европейские спонсоры, особенно Великобритания."Нас ждут опасные дни", — подчеркнул Кошкович.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
https://ria.ru/20250809/dialog-2034345910.html
https://ria.ru/20250810/peregovory-2034385893.html
аляска
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_732bc8871520679b740f27e6fa3748a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, россия, киев, владимир путин, дональд трамп, золтан кошкович
В мире, Аляска, Россия, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Золтан Кошкович
На Западе раскрыли, что устроит Украина перед встречей Путина и Трампа
Кошкович: Украина будет любыми методами пытаться сорвать встречу Путина и Трампа