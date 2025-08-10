Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что устроит Украина перед встречей Путина и Трампа
08:44 10.08.2025 (обновлено: 15:15 10.08.2025)
На Западе раскрыли, что устроит Украина перед встречей Путина и Трампа
На Западе раскрыли, что устроит Украина перед встречей Путина и Трампа
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Киев любыми средствами попытается помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, предупредил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."В ближайшие дни Киев попытается сделать все, чтобы сорвать мирные переговоры на Аляске", — указал он.Эксперт добавил, что в этом украинцам помогут их европейские спонсоры, особенно Великобритания."Нас ждут опасные дни", — подчеркнул Кошкович.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Киев любыми средствами попытается помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, предупредил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"В ближайшие дни Киев попытается сделать все, чтобы сорвать мирные переговоры на Аляске", — указал он.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Уже обозначены": в Киеве отметили важную деталь в диалоге Путина и Трампа
Вчера, 17:00
Эксперт добавил, что в этом украинцам помогут их европейские спонсоры, особенно Великобритания.
"Нас ждут опасные дни", — подчеркнул Кошкович.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Логотип на здании Европарламента - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Лидеры Европы призвали Трампа вести переговоры с Россией в рамках перемирия
02:39
 
