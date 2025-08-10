https://ria.ru/20250810/vstrecha-2034403565.html

На Западе раскрыли, что устроит Украина перед встречей Путина и Трампа

На Западе раскрыли, что устроит Украина перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 10.08.2025

На Западе раскрыли, что устроит Украина перед встречей Путина и Трампа

Киев любыми средствами попытается помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, предупредил в соцсети X аналитик... РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Киев любыми средствами попытается помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, предупредил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."В ближайшие дни Киев попытается сделать все, чтобы сорвать мирные переговоры на Аляске", — указал он.Эксперт добавил, что в этом украинцам помогут их европейские спонсоры, особенно Великобритания."Нас ждут опасные дни", — подчеркнул Кошкович.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

