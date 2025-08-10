https://ria.ru/20250810/vostok-2034421095.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 10.08.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ, уничтожила 245 боевиков и танк, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T12:10:00+03:00

2025-08-10T12:10:00+03:00

2025-08-10T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ, уничтожила 245 боевиков и танк, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра и Александроград Донецкой Народной Республики, а также Вороное, Ивановка, Новопетровское, Калиновское и Васильковка Днепропетровской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины