https://ria.ru/20250810/vostok-2034421095.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 10.08.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ, уничтожила 245 боевиков и танк, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:10:00+03:00
2025-08-10T12:10:00+03:00
2025-08-10T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ, уничтожила 245 боевиков и танк, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра и Александроград Донецкой Народной Республики, а также Вороное, Ивановка, Новопетровское, Калиновское и Васильковка Днепропетровской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 245 военных в зоне действия "Востока"