https://ria.ru/20250810/vooruzhenie-2034402180.html

Эксперт назвал возможные темы переговоров Путина и Трампа на Аляске

Эксперт назвал возможные темы переговоров Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 10.08.2025

Эксперт назвал возможные темы переговоров Путина и Трампа на Аляске

Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп на встрече в штате Аляска могут обсудить проблемы контроля над вооружениями, выразил мнение в беседе с РИА... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T08:25:00+03:00

2025-08-10T08:25:00+03:00

2025-08-10T08:25:00+03:00

в мире

аляска

сша

россия

владимир путин

высшая школа экономики (вшэ)

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_0:8:2795:1580_1920x0_80_0_0_4380d46277fe0ffb9cc167ac02f08d98.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Валерия Балыкина. Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп на встрече в штате Аляска могут обсудить проблемы контроля над вооружениями, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Наверняка будут говорить о проблемах контроля над вооружениями. Неслучайно относительно недавно Россия приостановила действие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Это тоже формирует повестку дня саммита. Экономические отношения между Россией и США будут также затрагиваться", - сказал агентству Суслов. По мнению эксперта клуба "Валдай", помимо Украины, стороны обсудят, в том числе, сотрудничество в Арктике. "Встреча на территории Аляски подчеркивает арктическую повестку. Арктика рассматривается и в качестве одного из наиболее центральных регионов российско-американского соперничества, и в качестве региона с перспективами сотрудничества, поэтому арктическая тема, безусловно, будет затрагиваться", - добавил Суслов. Эксперт отметил, что выбор Аляски как места проведения встречи призван символизировать факт, что урегулирование российско-украинского конфликта достигается путем двусторонних российско-американских переговоров без участия Украины и Европы, которым сообщат об итогах этих переговоров, но не станут учитывать их точку зрения изначально. МИД РФ в понедельник сделал заявление, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. Во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация имеет право при необходимости предпринимать шаги по развертыванию ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счет нет никаких ограничений.

https://ria.ru/20250810/putin-2034365361.html

https://ria.ru/20250810/tramp-2034398211.html

аляска

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, сша, россия, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), дональд трамп, владимир зеленский