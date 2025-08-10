https://ria.ru/20250810/uzel-2034420989.html

ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области

ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области

ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области

Российская армия нанесла поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, который обеспечивал переброску украинских войск в Донбасс

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российская армия нанесла поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, который обеспечивал переброску украинских войск в Донбасс, говорится в сообщении Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ в Донбасс", — заявили в ведомстве.Российские бойцы также нанесли удары по складам беспилотников большой дальности и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 134 районах.Всего с начала спецоперации потери противника составили:

