ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области - РИА Новости, 10.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 10.08.2025 (обновлено: 14:13 10.08.2025)
ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
Российская армия нанесла поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, который обеспечивал переброску украинских войск в Донбасс, говорится в... РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российская армия нанесла поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, который обеспечивал переброску украинских войск в Донбасс, говорится в сообщении Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией &lt;...&gt; нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ в Донбасс", — заявили в ведомстве.Российские бойцы также нанесли удары по складам беспилотников большой дальности и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 134 районах.Всего с начала спецоперации потери противника составили:
Варвара Скокшина
ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российская армия нанесла поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, который обеспечивал переброску украинских войск в Донбасс, говорится в сообщении Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ в Донбасс", — заявили в ведомстве.
Российские бойцы также нанесли удары по складам беспилотников большой дальности и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 134 районах.
Всего с начала спецоперации потери противника составили:
  • 665 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 76 185 БПЛА;
  • 625 ЗРК;
  • 24 519 танков и других ББМ;
  • 1584 боевые машины РСЗО;
  • 28 360 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 39 418 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
