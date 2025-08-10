Рейтинг@Mail.ru
Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу Трампа по Украине - РИА Новости, 10.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 10.08.2025
Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу Трампа по Украине
Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу Трампа по Украине
Северо-Балтийская восьмерка выступила с совместным заявлением, в котором поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 10.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
норвегия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Северо-Балтийская восьмерка выступила с совместным заявлением, в котором поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Северо-Балтийская восьмерка (NB8) - региональный формат сотрудничества, в который входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Исландия и Норвегия в ЕС не входят. "Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этой войне и заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы. Мы готовы внести свой дипломатический вклад в эту работу, сохраняя при этом существенную военную и финансовую поддержку Украины", - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале правительства Норвегии. При этом заявление NB8 также гласит, что страны организации продолжат поддерживать и применять ограничительные меры в отношении России в связи с украинским конфликтом. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент РФ в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
в мире, россия, украина, норвегия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, встреча путина и трампа — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Норвегия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа — 2025
Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу Трампа по Украине

NB8 поддержала инициативу Трампа по урегулированию украинского конфликта

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Северо-Балтийская восьмерка выступила с совместным заявлением, в котором поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
Северо-Балтийская восьмерка (NB8) - региональный формат сотрудничества, в который входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Исландия и Норвегия в ЕС не входят.
"Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этой войне и заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы. Мы готовы внести свой дипломатический вклад в эту работу, сохраняя при этом существенную военную и финансовую поддержку Украины", - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале правительства Норвегии.
При этом заявление NB8 также гласит, что страны организации продолжат поддерживать и применять ограничительные меры в отношении России в связи с украинским конфликтом.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент РФ в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
Вучич высказался о встрече Путина и Трампа
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНорвегияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвросоюзВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
