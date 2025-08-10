https://ria.ru/20250810/ukraina-2034481784.html

Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу Трампа по Украине

Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу Трампа по Украине

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Северо-Балтийская восьмерка выступила с совместным заявлением, в котором поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Северо-Балтийская восьмерка (NB8) - региональный формат сотрудничества, в который входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Исландия и Норвегия в ЕС не входят. "Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этой войне и заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы. Мы готовы внести свой дипломатический вклад в эту работу, сохраняя при этом существенную военную и финансовую поддержку Украины", - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале правительства Норвегии. При этом заявление NB8 также гласит, что страны организации продолжат поддерживать и применять ограничительные меры в отношении России в связи с украинским конфликтом. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент РФ в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.

