Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу Трампа по Украине
NB8 поддержала инициативу Трампа по урегулированию украинского конфликта
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Северо-Балтийская восьмерка выступила с совместным заявлением, в котором поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
"Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этой войне и заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы. Мы готовы внести свой дипломатический вклад в эту работу, сохраняя при этом существенную военную и финансовую поддержку Украины", - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале правительства Норвегии.
При этом заявление NB8 также гласит, что страны организации продолжат поддерживать и применять ограничительные меры в отношении России в связи с украинским конфликтом.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент РФ в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
Вучич высказался о встрече Путина и Трампа
Вчера, 21:35