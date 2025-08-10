Рютте высказался о возможном признании новых российских территорий

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 10.08.2025 (обновлено: 20:30 10.08.2025)
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал в воскресенье отказаться от юридического признания территориальных потерь Киева в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "Когда речь идет о территориальном вопросе, о признании, возможно, в будущем соглашении, что Россия контролирует, де-факто, фактически, часть территории Украины, то это должно быть фактическое признание, а не политическое признание де-юре", - заявил он в интервью телеканалу ABC News. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, российские власти неоднократно повторяли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
в мире, россия, украина, республика крым, владимир путин, владимир зеленский, марк рютте, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Республика Крым, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО, ООН
© AP Photo / Khalil HamraГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
"Гарантировано потеряет". На Западе жестко поставили Зеленского на место
Вчера, 19:13
 
