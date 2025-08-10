https://ria.ru/20250810/ukraina-2034451652.html

МИД Украины обиделся на Фицо из-за сравнения с травой

МИД Украины обиделся на Фицо из-за сравнения с травой - РИА Новости, 10.08.2025

МИД Украины обиделся на Фицо из-за сравнения с травой

Украинский МИД в соцсети X выразил недовольство премьер-министром Словакии Робертом Фицо из-за сравнения страны с травой под ногами слонов. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T17:24:00+03:00

2025-08-10T17:24:00+03:00

2025-08-10T19:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

аляска

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18598/16/185981694_0:375:4000:2625_1920x0_80_0_0_f3aac09b0d759e2dc03c7cebf83d1a3a.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинский МИД в соцсети X выразил недовольство премьер-министром Словакии Робертом Фицо из-за сравнения страны с травой под ногами слонов."Обидно, что глава правительства государства-члена ЕС позволяет себе прибегать к откровенно оскорбительной риторике в адрес Украины и украинского народа", — говорится в заявлении.Ведомство также предостерегло европейских политиков от использования "недружелюбных фольклорных аналогий".Ранее в субботу словацкий премьер в Facebook*, комментируя перспективы Украины после предстоящих переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, привел в пример "старую африканскую истину": "Слоны дерутся или любят друг друга, —страдает всегда трава".В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250810/ukraina-2034446036.html

https://ria.ru/20250810/ukraina-2034442539.html

https://ria.ru/20250810/ukraina-2034436811.html

россия

украина

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, аляска, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, евросоюз, сша, встреча путина и трампа — 2025