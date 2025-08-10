Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины обиделся на Фицо из-за сравнения с травой - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 10.08.2025 (обновлено: 19:15 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034451652.html
МИД Украины обиделся на Фицо из-за сравнения с травой
МИД Украины обиделся на Фицо из-за сравнения с травой - РИА Новости, 10.08.2025
МИД Украины обиделся на Фицо из-за сравнения с травой
Украинский МИД в соцсети X выразил недовольство премьер-министром Словакии Робертом Фицо из-за сравнения страны с травой под ногами слонов. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T17:24:00+03:00
2025-08-10T19:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
аляска
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18598/16/185981694_0:375:4000:2625_1920x0_80_0_0_f3aac09b0d759e2dc03c7cebf83d1a3a.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинский МИД в соцсети X выразил недовольство премьер-министром Словакии Робертом Фицо из-за сравнения страны с травой под ногами слонов."Обидно, что глава правительства государства-члена ЕС позволяет себе прибегать к откровенно оскорбительной риторике в адрес Украины и украинского народа", — говорится в заявлении.Ведомство также предостерегло европейских политиков от использования "недружелюбных фольклорных аналогий".Ранее в субботу словацкий премьер в Facebook*, комментируя перспективы Украины после предстоящих переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, привел в пример "старую африканскую истину": "Слоны дерутся или любят друг друга, —страдает всегда трава".В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034446036.html
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034442539.html
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034436811.html
россия
украина
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18598/16/185981694_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_68717d1ccd77ef8de15b9f82d1108f73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, аляска, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, евросоюз, сша, встреча путина и трампа — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Евросоюз, США, Встреча Путина и Трампа — 2025
МИД Украины обиделся на Фицо из-за сравнения с травой

МИД Украины обиделся на Фицо за сравнение страны с травой под ногами слонов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСлоны
Слоны - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Слоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинский МИД в соцсети X выразил недовольство премьер-министром Словакии Робертом Фицо из-за сравнения страны с травой под ногами слонов.
"Обидно, что глава правительства государства-члена ЕС позволяет себе прибегать к откровенно оскорбительной риторике в адрес Украины и украинского народа", — говорится в заявлении.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Станет судьбоносной". На Западе сделали шокирующее заявление об Украине
Вчера, 16:30
Ведомство также предостерегло европейских политиков от использования "недружелюбных фольклорных аналогий".
Ранее в субботу словацкий премьер в Facebook*, комментируя перспективы Украины после предстоящих переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, привел в пример "старую африканскую истину": "Слоны дерутся или любят друг друга, —страдает всегда трава".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Сегодня невозможно". Во Франции пожалели о действиях по Украине
Вчера, 15:50
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"В ярости". Планы Киева и ЕС против саммита на Аляске поразили журналиста
Вчера, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАляскаДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковЕвросоюзСШАВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала