Рейтинг@Mail.ru
На Западе заявили о судьбоносной неделе для Украины - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034446036.html
На Западе заявили о судьбоносной неделе для Украины
На Западе заявили о судьбоносной неделе для Украины - РИА Новости, 10.08.2025
На Западе заявили о судьбоносной неделе для Украины
Следующая неделя может стать решающей для Украины, заявил журналист Bild Пауль Ронцхаймер, комментируя предстоящую встречу лидеров России и США Владимира Путина РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T16:30:00+03:00
2025-08-10T16:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
аляска
украина
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следующая неделя может стать решающей для Украины, заявил журналист Bild Пауль Ронцхаймер, комментируя предстоящую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске."Тот факт, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не разрешили присутствовать на встрече, и что остается под вопросом, встретится ли он вообще напрямую с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни или недели, показывает всю драматичность ситуации с точки зрения украинцев", — говорится в публикации.Автор материала отметил, что "следующая неделя может стать судьбоносной для Украины".В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034442539.html
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034436811.html
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034413658.html
россия
аляска
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_06adc845a0a13a94760be8a30d3325d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, украина, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Аляска, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, США
На Западе заявили о судьбоносной неделе для Украины

Bild: следующая неделя может стать решающей для Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следующая неделя может стать решающей для Украины, заявил журналист Bild Пауль Ронцхаймер, комментируя предстоящую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
"Тот факт, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не разрешили присутствовать на встрече, и что остается под вопросом, встретится ли он вообще напрямую с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни или недели, показывает всю драматичность ситуации с точки зрения украинцев", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Сегодня невозможно". Во Франции пожалели о действиях по Украине
15:50
Автор материала отметил, что "следующая неделя может стать судьбоносной для Украины".
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"В ярости". Планы Киева и ЕС против саммита на Аляске поразили журналиста
14:55
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
СМИ рассказали, какой удар получит Украина на следующей неделе
10:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАляскаУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала