На Западе заявили о судьбоносной неделе для Украины

На Западе заявили о судьбоносной неделе для Украины

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следующая неделя может стать решающей для Украины, заявил журналист Bild Пауль Ронцхаймер, комментируя предстоящую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске."Тот факт, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не разрешили присутствовать на встрече, и что остается под вопросом, встретится ли он вообще напрямую с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни или недели, показывает всю драматичность ситуации с точки зрения украинцев", — говорится в публикации.Автор материала отметил, что "следующая неделя может стать судьбоносной для Украины".В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

