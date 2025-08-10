https://ria.ru/20250810/ukraina-2034432405.html

Эксперт назвал главное во встрече Путина и Трампа

Эксперт назвал главное во встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 10.08.2025

Эксперт назвал главное во встрече Путина и Трампа

10.08.2025

БУДАПЕШТ, 10 авг - РИА Новости. Самое важное во встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа то, что она пройдет без Украины, Киеву в любом случае придется смириться с ее результатами, заявил РИА Новости венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи. "Встреча президентов России и США очень важна, еще важнее, что она пройдет без Украины. Это отражает реальность - судьба Украины будет решена Россией и Америкой... Зеленский уже сказал, что не воспримет результатов этой встречи, потому что, скорее всего, это будет разделение Украины. Киев не хочет этого признавать, но ему абсолютно точно придется смириться", - сказал Дунаи. Эксперт отметил, что страны Европы попытались выдвинуть свое предложение по европейскому урегулированию, но, "судя по всему, США и Россия не восприняли это как что-то серьезное". Отсутствие европейских представителей на переговорах демонстрирует, что "Европа, по сути, неважна", добавил он. По мнению Дунаи, на саммите могут быть достигнуты конкретные результаты по урегулированию, "потому что господин Путин сказал, что он просто так не будет встречаться ни с кем". Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.

