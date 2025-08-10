https://ria.ru/20250810/ukraina-2034413658.html

СМИ рассказали, какой удар получит Украина на следующей неделе

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске обернется кошмаром для Киева, пишет The New York Times. РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске обернется кошмаром для Киева, пишет The New York Times."Это катастрофа для Украины", — говорится в публикации.В материале также отмечается, что между Вашингтоном и Киевом снова начались противоречия: Владимир Зеленский вновь заявил, что он не пойдет на территориальные уступки.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

