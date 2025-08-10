Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, какой удар получит Украина на следующей неделе - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 10.08.2025 (обновлено: 15:09 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034413658.html
СМИ рассказали, какой удар получит Украина на следующей неделе
СМИ рассказали, какой удар получит Украина на следующей неделе - РИА Новости, 10.08.2025
СМИ рассказали, какой удар получит Украина на следующей неделе
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске обернется кошмаром для Киева, пишет The New York Times. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T10:49:00+03:00
2025-08-10T15:09:00+03:00
в мире
россия
аляска
киев
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске обернется кошмаром для Киева, пишет The New York Times."Это катастрофа для Украины", — говорится в публикации.В материале также отмечается, что между Вашингтоном и Киевом снова начались противоречия: Владимир Зеленский вновь заявил, что он не пойдет на территориальные уступки.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
https://ria.ru/20250810/vstrecha-2034403565.html
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034387063.html
россия
аляска
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, киев, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Россия, Аляска, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
СМИ рассказали, какой удар получит Украина на следующей неделе

NYT: встреча Путина и Трампа на Аляске станет катастрофой для Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске обернется кошмаром для Киева, пишет The New York Times.
«
"Это катастрофа для Украины", — говорится в публикации.
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
На Западе раскрыли, что устроит Украина перед встречей Путина и Трампа
08:44
В материале также отмечается, что между Вашингтоном и Киевом снова начались противоречия: Владимир Зеленский вновь заявил, что он не пойдет на территориальные уступки.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Лидеры ЕС призвали вести переговоры по линии боевого соприкосновения
03:11
 
В миреРоссияАляскаКиевВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала