Европа и Украина требуют от США гарантий безопасности, пишут СМИ

2025-08-10T09:16:00+03:00

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Европа и Украина требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники."Европейцы, как обычно, поддержали позиции Украины, настаивая на том, что <...> любое соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности, в том числе со стороны США", — говорится в публикации.Кроме того, европейские союзники требуют от Вашингтона оставить за Украиной возможность вступления в НАТО, даже если "сейчас это нецелесообразно".Уточняется, что все эти вопросы обсуждали на субботней встрече главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми с представителями Киева и Брюсселя. Там также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс."Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, встречавшийся с господином Путиным, должен был подключиться виртуально", — резюмировалось в статье.По данным портала Axios, на этой же встрече украинские и европейские представители назвали первым шагом на пути к урегулированию немедленное прекращение огня. При этом Киев, по их мнению, не должен уступать территории в обмен на перемирие.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.В свою очередь, после объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

