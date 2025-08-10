https://ria.ru/20250810/trevoga-2034381601.html
В Воронеже объявили опасность атаки беспилотника
В Воронеже объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 10.08.2025
В Воронеже объявили опасность атаки беспилотника
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронеже, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронеже, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - говорится в сообщении.
