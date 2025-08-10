Рейтинг@Mail.ru
"Лучше выгнать". На Западе дали совет Трампу перед встречей с Путиным - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 10.08.2025 (обновлено: 19:24 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/tramp-2034456593.html
"Лучше выгнать". На Западе дали совет Трампу перед встречей с Путиным
"Лучше выгнать". На Западе дали совет Трампу перед встречей с Путиным - РИА Новости, 10.08.2025
"Лучше выгнать". На Западе дали совет Трампу перед встречей с Путиным
Американскому лидеру Дональду Трампу следует быстрее найти замену Владимиру Зеленскому, посоветовал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T18:19:00+03:00
2025-08-10T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
аляска
россия
европа
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_0:135:3062:1857_1920x0_80_0_0_28527c44232e70ac2b77e943ebee95e4.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Американскому лидеру Дональду Трампу следует быстрее найти замену Владимиру Зеленскому, посоветовал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х, комментируя заявление главы киевского режима об отказе идти на территориальные уступки."Дорогой Дональд Трамп, пора избавиться от этого клоуна. Вы наверняка сможете решить, как лучше его выгнать. Европе нужно, чтобы это произошло. Прямо сейчас", — написал он.Ранее в субботу Зеленский в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. В Госдуме в ответ на это посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034436811.html
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034446036.html
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034451652.html
аляска
россия
европа
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_f3ccde368ec67a8b92b0f0e1093b634a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша, украина, встреча путина и трампа — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Аляска, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США, Украина, Встреча Путина и Трампа — 2025
"Лучше выгнать". На Западе дали совет Трампу перед встречей с Путиным

Профессор Малинен призвал Трампа быстрее избавиться от Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Американскому лидеру Дональду Трампу следует быстрее найти замену Владимиру Зеленскому, посоветовал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х, комментируя заявление главы киевского режима об отказе идти на территориальные уступки.
"Дорогой Дональд Трамп, пора избавиться от этого клоуна. Вы наверняка сможете решить, как лучше его выгнать. Европе нужно, чтобы это произошло. Прямо сейчас", — написал он.
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"В ярости". Планы Киева и ЕС против саммита на Аляске поразили журналиста
Вчера, 14:55
Ранее в субботу Зеленский в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. В Госдуме в ответ на это посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Станет судьбоносной". На Западе сделали шокирующее заявление об Украине
Вчера, 16:30
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Слоны - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
МИД Украины обиделся на Фицо из-за сравнения с травой
Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАляскаРоссияЕвропаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала