"Лучше выгнать". На Западе дали совет Трампу перед встречей с Путиным

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Американскому лидеру Дональду Трампу следует быстрее найти замену Владимиру Зеленскому, посоветовал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х, комментируя заявление главы киевского режима об отказе идти на территориальные уступки."Дорогой Дональд Трамп, пора избавиться от этого клоуна. Вы наверняка сможете решить, как лучше его выгнать. Европе нужно, чтобы это произошло. Прямо сейчас", — написал он.Ранее в субботу Зеленский в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. В Госдуме в ответ на это посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

