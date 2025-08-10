https://ria.ru/20250810/tramp-2034407840.html

СМИ сообщили о готовности Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским

СМИ сообщили о готовности Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 10.08.2025

СМИ сообщили о готовности Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп допускает проведение трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T09:57:00+03:00

2025-08-10T09:57:00+03:00

2025-08-10T09:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

аляска

россия

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034139329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b40256cf46f1dd7c5312c5f18c41d2e0.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допускает проведение трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме."Президент Дональд Трамп открыт для проведения трехстороннего саммита на Аляске с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского", — говорится в материале.При этом авторы подчеркнули, что такой формат пока не рассматривается предметно. В текущем графике главы американской администрации есть только саммит с Путиным, а Зеленского на Аляску не приглашали.Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.В свою очередь, Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250810/putin-2034365361.html

https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034224092.html

сша

аляска

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, сша, аляска, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, встреча путина и трампа — 2025