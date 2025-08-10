Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о готовности Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 10.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 10.08.2025
СМИ сообщили о готовности Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским
специальная военная операция на украине
в мире
сша
аляска
россия
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допускает проведение трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме."Президент Дональд Трамп открыт для проведения трехстороннего саммита на Аляске с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского", — говорится в материале.При этом авторы подчеркнули, что такой формат пока не рассматривается предметно. В текущем графике главы американской администрации есть только саммит с Путиным, а Зеленского на Аляску не приглашали.Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.В свою очередь, Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допускает проведение трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
"Президент Дональд Трамп открыт для проведения трехстороннего саммита на Аляске с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского", — говорится в материале.
При этом авторы подчеркнули, что такой формат пока не рассматривается предметно. В текущем графике главы американской администрации есть только саммит с Путиным, а Зеленского на Аляску не приглашали.

Саммит России и США

В ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.
По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
В свою очередь, Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.
