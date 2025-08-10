https://ria.ru/20250810/tramp-2034407840.html
СМИ сообщили о готовности Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским
СМИ сообщили о готовности Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 10.08.2025
СМИ сообщили о готовности Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп допускает проведение трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T09:57:00+03:00
2025-08-10T09:57:00+03:00
2025-08-10T09:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
аляска
россия
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034139329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b40256cf46f1dd7c5312c5f18c41d2e0.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допускает проведение трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме."Президент Дональд Трамп открыт для проведения трехстороннего саммита на Аляске с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского", — говорится в материале.При этом авторы подчеркнули, что такой формат пока не рассматривается предметно. В текущем графике главы американской администрации есть только саммит с Путиным, а Зеленского на Аляску не приглашали.Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.В свою очередь, Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250810/putin-2034365361.html
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034224092.html
сша
аляска
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034139329_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_713d9a8aa69024f8d2d2b51d0309b610.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аляска, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, встреча путина и трампа — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Аляска, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа — 2025
СМИ сообщили о готовности Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским
Reuters: Трамп открыт идее трехстороннего саммита с Путиным и Зеленским