Секретная служба отказалась обсуждать защиту Трампа на саммите на Аляске

2025-08-10T05:16:00+03:00

в мире

сша

россия

аляска

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

встреча путина и трампа — 2025

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Секретная служба США в комментарии РИА Новости отказалась обсуждать "средства и методы" защиты американского лидера Дональда Трампа на запланированном на 15 августа в штате Аляска саммите с президентом России Владимиром Путиным. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент России в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Защита и безопасность президента (Трампа - ред,) - высший приоритет секретной службы США. Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем конкретные средства и методы, используемые для наших операций по защите", - сообщил представитель службы в комментарии агентству.

сша

россия

аляска

