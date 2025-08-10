В Казахстане нашли тело второго погибшего при крушении вертолета

https://ria.ru/20250810/telo-2034419751.html
АСТАНА, 10 авг - РИА Новости. Найдено тело второго погибшего при крушении три недели назад вертолёта в Алматинской области на юго-востоке Казахстана, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики. Двадцать пятого июля минобороны Казахстана сообщило о пропаже с радаров вертолета с тремя членами экипажа на борту. Машина исчезла во время планового перелета в регионе. В тот же день были развернуты поисково-спасательные работы. Позднее в МЧС сообщили, что в акватории озера Сорбулак обнаружены фрагменты вертолёта, предположительно, принадлежавшего военным. В субботу военное ведомство республики сообщило, что обнаружены фрагменты упавшего три недели назад вертолёта EC-145 сил воздушной обороны, а также тело погибшего, для поиска места падения вертолёта были проведены математические расчёты с использованием спутниковых данных. "В ходе продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолета EC-145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело. В настоящее время проводится процедура опознания с участием компетентных органов", - говорится в сообщении минобороны Казахстана. В министерстве добавили, что круглосуточные поисковые работы продолжаются с привлечением всех необходимых сил и средств министерства обороны, МЧС, МВД и других ведомств. Процесс поиска вертолёта был осложнён рядом природных и гидрологических факторов: Сорбулак представляет собой крупное озеро - накопитель сточных вод, расположенное в естественной замкнутой котловине. В районе обследования зафиксированы резкие перепады глубин - местами до 22 метров, плотное заиливание дна, обилие тины, слабый водообмен и практически нулевая видимость под водой. EC-145 - многоцелевой двухдвигательный вертолёт европейского производства, разработанный и выпускаемый компанией Airbus Helicopters (ранее Eurocopter). Эта модель относится к классу легких вертолетов и используется как в гражданских, так и в военных целях.
