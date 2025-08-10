https://ria.ru/20250810/svo-2034466859.html

Пушилин рассказал о ситуации на всей линии соприкосновения в ДНР

Пушилин рассказал о ситуации на всей линии соприкосновения в ДНР

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения российских войск полностью контролируют ситуацию на всей протяженности линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Продолжается ситуация, при которой Вооружённые силы Российской Федерация полностью контролируют ход происходящих событий и действий на всей протяжённости линии соприкосновений", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он напомнил, что за прошедшую неделю был освобожден населённый пункт Яблоновка на константиновском направлении, где "противник очень серьёзно упирался". "Теперь мы видим планомерное продвижение и занятие более выгодных позиций как раз в преддверии освобождения Константиновки со стороны наших подразделений. Также был освобождён населённый пункт Январское, это уже Днепропетровская область, это тоже для наших бойцов одна была из ключевых задач, чтобы выровнять линию фронта и продолжить дальнейшие шаги и действия для создания всех необходимых условий для освобождения Красноармейско-Димитровской агломерации", - отметил глава ДНР.

