Пушилин рассказал о ситуации на всей линии соприкосновения в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 10.08.2025
Пушилин рассказал о ситуации на всей линии соприкосновения в ДНР
Подразделения российских войск полностью контролируют ситуацию на всей протяженности линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР... РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения российских войск полностью контролируют ситуацию на всей протяженности линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Продолжается ситуация, при которой Вооружённые силы Российской Федерация полностью контролируют ход происходящих событий и действий на всей протяжённости линии соприкосновений", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он напомнил, что за прошедшую неделю был освобожден населённый пункт Яблоновка на константиновском направлении, где "противник очень серьёзно упирался". "Теперь мы видим планомерное продвижение и занятие более выгодных позиций как раз в преддверии освобождения Константиновки со стороны наших подразделений. Также был освобождён населённый пункт Январское, это уже Днепропетровская область, это тоже для наших бойцов одна была из ключевых задач, чтобы выровнять линию фронта и продолжить дальнейшие шаги и действия для создания всех необходимых условий для освобождения Красноармейско-Димитровской агломерации", - отметил глава ДНР.
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения российских войск полностью контролируют ситуацию на всей протяженности линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Продолжается ситуация, при которой Вооружённые силы Российской Федерация полностью контролируют ход происходящих событий и действий на всей протяжённости линии соприкосновений", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он напомнил, что за прошедшую неделю был освобожден населённый пункт Яблоновка на константиновском направлении, где "противник очень серьёзно упирался".
"Теперь мы видим планомерное продвижение и занятие более выгодных позиций как раз в преддверии освобождения Константиновки со стороны наших подразделений. Также был освобождён населённый пункт Январское, это уже Днепропетровская область, это тоже для наших бойцов одна была из ключевых задач, чтобы выровнять линию фронта и продолжить дальнейшие шаги и действия для создания всех необходимых условий для освобождения Красноармейско-Димитровской агломерации", - отметил глава ДНР.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Российские военные в ДНР уничтожили миномет ВСУ с помощью БПЛА
