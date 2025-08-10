https://ria.ru/20250810/strelba-2034380348.html

У тюрьмы, где содержат пособницу Эпштейна, произошла стрельба, пишут СМИ

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Стрельба произошла рядом с тюремным лагерем Брайан в американском штате Техас, куда ранее была переведена пособница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденная по делу о торговле несовершеннолетними, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Ранним утром в субботу рядом с тюремным учреждением в Техасе, где содержится Гислейн Максвелл, произошла стрельба... Стрельба, по всей видимости, случилась... около тюрьмы, где два враждующих человека - или бандитские группировки - приняли участие в перестрелке", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Собеседники телеканала отметили, что стрельба напрямую не связана с Максвелл. Правоохранители подтвердили телеканалу информацию об инциденте и отметили, что ни один сотрудник тюрьмы не пострадал. В начале августа представитель Бюро тюрем США сообщил РИА Новости, что Максвелл была переведена из федеральной тюрьмы во Флориде в тюремный лагерь Брайан в штате Техас. Как сообщала ранее газета USA Today, адвокаты Максвелл сейчас добиваются пересмотра её приговора в Верховном суде и ведут переговоры о помиловании или смягчении наказания президентом США Дональдом Трампом в обмен на её сотрудничество по делу Эпштейна. В июне 2022 года Максвелл, бывшая светская львица и подруга обвиненного в совращении малолетних и покончившего с собой до суда миллиардера Эпштейна, была приговорена к 20 годам тюрьмы, в том числе за торговлю несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

