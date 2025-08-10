Рейтинг@Mail.ru
Мерц надеется на прорыв по украинскому вопросу в переговорах на Аляске
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 10.08.2025
Мерц надеется на прорыв по украинскому вопросу в переговорах на Аляске
БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что на предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске будет достигнут прорыв по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта, об этом он заявил в интервью телеканалу ARD. "Мы надеемся, что в пятницу произойдёт прорыв. Прежде всего, чтобы наконец было достигнуто прекращение огня и чтобы могли начаться мирные переговоры по Украине", - сказал он. Он также выразил надежду на то, что в предстоящей встрече будет участвовать Владимир Зеленский. "Мы не можем принять, чтобы через головы европейцев и через голову Украины обсуждались или тем более решались территориальные вопросы между Россией и Америкой", - добавил он. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент Российской Федерации в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
Мерц надеется на прорыв по украинскому вопросу в переговорах на Аляске

Мерц надеется на прорыв по украинскому вопросу на переговорах Путина и Трампа

© AP Photo / Michael KappelerКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Michael Kappeler
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что на предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске будет достигнут прорыв по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта, об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.
"Мы надеемся, что в пятницу произойдёт прорыв. Прежде всего, чтобы наконец было достигнуто прекращение огня и чтобы могли начаться мирные переговоры по Украине", - сказал он.
Он также выразил надежду на то, что в предстоящей встрече будет участвовать Владимир Зеленский.
"Мы не можем принять, чтобы через головы европейцев и через голову Украины обсуждались или тем более решались территориальные вопросы между Россией и Америкой", - добавил он.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита.
Президент Российской Федерации в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Госдуме призвали Зеленского помалкивать в тряпочку
