Мерц надеется на прорыв по украинскому вопросу в переговорах на Аляске

БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что на предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске будет достигнут прорыв по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта, об этом он заявил в интервью телеканалу ARD. "Мы надеемся, что в пятницу произойдёт прорыв. Прежде всего, чтобы наконец было достигнуто прекращение огня и чтобы могли начаться мирные переговоры по Украине", - сказал он. Он также выразил надежду на то, что в предстоящей встрече будет участвовать Владимир Зеленский. "Мы не можем принять, чтобы через головы европейцев и через голову Украины обсуждались или тем более решались территориальные вопросы между Россией и Америкой", - добавил он. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент Российской Федерации в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.

