Вэнс высказался о возможной встрече Путина и Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 10.08.2025 (обновлено: 17:23 10.08.2025)
Вэнс высказался о возможной встрече Путина и Зеленского
Вэнс высказался о возможной встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 10.08.2025
Вэнс высказался о возможной встрече Путина и Зеленского
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не считает продуктивной идею возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до... РИА Новости, 10.08.2025
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не считает продуктивной идею возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до переговоров лидеров РФ и США."Я не считаю, что это будет продуктивным", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя идею встречи Путина и Зеленского до переговоров президентов России и США.При этом Вэнс добавил, что США со своей стороны продолжают вести диалог с Киевом, в котором принимает участие сам американский вице-президент, а также американский госсекретарь Марко Рубио.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
россия, в мире, сша, владимир путин, владимир зеленский, марко рубио, киев, встреча путина и трампа — 2025
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Киев, Встреча Путина и Трампа — 2025
Вэнс высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

Вэнс: встреча Путина и Зеленского до разговора с Трампом не была бы продуктивной

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не считает продуктивной идею возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до переговоров лидеров РФ и США.
"Я не считаю, что это будет продуктивным", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя идею встречи Путина и Зеленского до переговоров президентов России и США.
При этом Вэнс добавил, что США со своей стороны продолжают вести диалог с Киевом, в котором принимает участие сам американский вице-президент, а также американский госсекретарь Марко Рубио.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Мэтью Уитакер - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Уитакер прокомментировал отказ Зеленского от территориальных уступок
Вчера, 16:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМарко РубиоКиевВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
