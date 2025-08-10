https://ria.ru/20250810/ssha-2034451462.html

Вэнс высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не считает продуктивной идею возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до переговоров лидеров РФ и США."Я не считаю, что это будет продуктивным", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя идею встречи Путина и Зеленского до переговоров президентов России и США.При этом Вэнс добавил, что США со своей стороны продолжают вести диалог с Киевом, в котором принимает участие сам американский вице-президент, а также американский госсекретарь Марко Рубио.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

