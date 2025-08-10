https://ria.ru/20250810/ssha-2034445697.html
Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече на Аляске
Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече на Аляске - РИА Новости, 10.08.2025
Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече на Аляске
Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в воскресенье допустил участие Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и американского... РИА Новости, 10.08.2025
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в воскресенье допустил участие Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, но решение об этом сейчас не принято. "Я определенно считаю, что это возможно", - заявил он в интервью телеканалу CNN, комментируя возможность участия Зеленского во встрече Путина и Трампа на Аляске. Уитакер добавил, что данное решение будет принимать глава Белого дома. "На данный момент решения не принято", - подчеркнул он. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече на Аляске
