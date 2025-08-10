https://ria.ru/20250810/ssha-2034389836.html

СМИ: США пока не приглашали Зеленского на встречу Путина и Трампа

СМИ: США пока не приглашали Зеленского на встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 10.08.2025

СМИ: США пока не приглашали Зеленского на встречу Путина и Трампа

США пока не приглашали Владимира Зеленского прилететь на Аляску, где 15 августа запланирована встреча российского лидера Владимира Путина и американского... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T04:06:00+03:00

2025-08-10T04:06:00+03:00

2025-08-10T04:06:00+03:00

в мире

украина

сша

аляска

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. США пока не приглашали Владимира Зеленского прилететь на Аляску, где 15 августа запланирована встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post со ссылкой на осведомленный источник. Ранее информированные чиновники рассказали телеканалу NBC, что Белый дом обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску, однако окончательного решения о таком визите еще не принято. "Трамп не сказал, был ли Зеленский приглашен на встречу. Осведомленный о переговорах чиновник на условиях анонимности заявил, что Зеленского до сих пор не приглашали", - говорится в публикации Washington Post. Собеседник газеты добавил, что на прошедшей в субботу встрече в Великобритании c участием представителей киевского режима и вице-президента США Джей Ди Вэнса европейские союзники Киева продвигали идею, согласно которой возможные территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта на Украине должны проходить по принципу "дюйм за дюйм". По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, в субботу он провел переговоры по Украине с представителями Киева и Европы, на которой присутствовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности. Как поделился с порталом Axios один из источников, в ходе переговоров украинские и европейские представители передали Вэнсу, что первым шагом должно стать немедленное прекращение огня, при этом Украина "не должна уступать территории в обмен на перемирие". Как ранее писала газета New York Times, европейские страны обеспокоены, что Путин и Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, государства Европы пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече российского и американского лидеров. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивала газета. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент России в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.

https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034264948.html

https://ria.ru/20250810/vstrecha-2034382899.html

https://ria.ru/20250809/dialog-2034345910.html

украина

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, аляска, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины, встреча путина и трампа — 2025