США могут отказать Украине в обмене разведданными, заявил эксперт - РИА Новости, 10.08.2025
02:14 10.08.2025 (обновлено: 02:15 10.08.2025)
США могут отказать Украине в обмене разведданными, заявил эксперт
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Валерия Балыкина. США могут отказать Украине в обмене разведданными из-за позиции Владимира Зеленского по территориальным уступкам в контексте предстоящих контактов РФ-США на Аляске, высказал мнение в беседе с РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Главный вопрос, какую позицию займут Украина и Европа. Зеленский пошел в отказ, что чревато для него очень негативными последствиями. Скорее всего, если в ближайшие дни он сохранит такую позицию о том, что контуры плана, которые, вероятно, согласованы для Украины, неприемлемы, США прекратят либо временно, либо постоянно любую помощь Украине, включая предоставление разведданных", - сказал Суслов. По его мнению, это грозит Украине катастрофическим разгромом и капитуляцией на поле боя. "Поэтому в ближайшие дни Зеленский будет активно суетиться и пытаться о чем-то договориться с Европой, чтобы попытаться совместно переубедить Трампа", - заключил эксперт. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), встреча путина и трампа — 2025
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Высшая школа экономики (ВШЭ), Встреча Путина и Трампа — 2025
Суслов заявил, что США могут отказать Украине в разведданных из-за Зеленского

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Валерия Балыкина. США могут отказать Украине в обмене разведданными из-за позиции Владимира Зеленского по территориальным уступкам в контексте предстоящих контактов РФ-США на Аляске, высказал мнение в беседе с РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Главный вопрос, какую позицию займут Украина и Европа. Зеленский пошел в отказ, что чревато для него очень негативными последствиями. Скорее всего, если в ближайшие дни он сохранит такую позицию о том, что контуры плана, которые, вероятно, согласованы для Украины, неприемлемы, США прекратят либо временно, либо постоянно любую помощь Украине, включая предоставление разведданных", - сказал Суслов.
По его мнению, это грозит Украине катастрофическим разгромом и капитуляцией на поле боя.
"Поэтому в ближайшие дни Зеленский будет активно суетиться и пытаться о чем-то договориться с Европой, чтобы попытаться совместно переубедить Трампа", - заключил эксперт.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
