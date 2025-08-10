США могут отказать Украине в обмене разведданными, заявил эксперт
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Валерия Балыкина. США могут отказать Украине в обмене разведданными из-за позиции Владимира Зеленского по территориальным уступкам в контексте предстоящих контактов РФ-США на Аляске, высказал мнение в беседе с РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Главный вопрос, какую позицию займут Украина и Европа. Зеленский пошел в отказ, что чревато для него очень негативными последствиями. Скорее всего, если в ближайшие дни он сохранит такую позицию о том, что контуры плана, которые, вероятно, согласованы для Украины, неприемлемы, США прекратят либо временно, либо постоянно любую помощь Украине, включая предоставление разведданных", - сказал Суслов.
По его мнению, это грозит Украине катастрофическим разгромом и капитуляцией на поле боя.
"Поэтому в ближайшие дни Зеленский будет активно суетиться и пытаться о чем-то договориться с Европой, чтобы попытаться совместно переубедить Трампа", - заключил эксперт.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.