"В подвале". СМИ рассказали, что произошло с россиянкой в аэропорту Сеула
В Южной Корее российскую туристку держали в подвале аэропорта Сеула после допроса, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Южной Корее российскую туристку держали в подвале аэропорта Сеула после допроса, пишет Telegram-канал SHOT."Девушку несколько дней продержали в подвале аэропорта Сеула, после чего отправили обратно в Россию", — говорится в публикации.Как указали в посте, летевшую из Китая в Южную Корею Татьяну не впустили в страну, несмотря на необходимые для этого документы и заранее подготовленные бронь и обратные билеты.Отмечается, что у девушки отобрали документы и телефон, а вместо стаканчика для воды дали лишь пакет. После допроса ей выдали бумагу об отказе во въезде, не объяснив причины, а затем поместили в подвал аэропорта, где кроме нее находились еще несколько человек. По ее словам, спать там приходилось на стульях.Подчеркивается, что потерпевшая смогла вернуться обратно в Москву, купив билеты на обратный рейс с пересадками.
