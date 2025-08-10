Рейтинг@Mail.ru
Вылетевший из Стамбула в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета
00:10 10.08.2025
Вылетевший из Стамбула в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета
стамбул
санкт-петербург
румыния
в мире
происшествия
СТАМБУЛ, 9 авг - РИА Новости. Вылетевший из Стамбула в Санкт-Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета из-за недомогания у пилота, сообщил в ночь на воскресенье портал HavaSosyalMedya. Лайнер турецкой авиакомпании AJet, выполнявший рейс VF291 из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен, вылетел в 21.09 субботы (время совпадает с мск). Самолет внезапно развернулся в небе над Румынией и вернулся в Стамбул в 23.39. "Вскоре после вылета один из пилотов почувствовал недомогание, экипаж решил вернуться. После приземления в Стамбуле пилота встретили врачи, для выполнения рейса назначен новый пилот", - сообщает портал со ссылкой на свой источник. Отмечается, что сейчас здоровью пилота ничто не угрожает.
стамбул
санкт-петербург
румыния
стамбул, санкт-петербург, румыния, в мире, происшествия
Стамбул, Санкт-Петербург, Румыния, В мире, Происшествия
Пассажиры в Международном аэропорту в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 9 авг - РИА Новости. Вылетевший из Стамбула в Санкт-Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета из-за недомогания у пилота, сообщил в ночь на воскресенье портал HavaSosyalMedya.
Лайнер турецкой авиакомпании AJet, выполнявший рейс VF291 из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен, вылетел в 21.09 субботы (время совпадает с мск).
Самолет внезапно развернулся в небе над Румынией и вернулся в Стамбул в 23.39.
"Вскоре после вылета один из пилотов почувствовал недомогание, экипаж решил вернуться. После приземления в Стамбуле пилота встретили врачи, для выполнения рейса назначен новый пилот", - сообщает портал со ссылкой на свой источник.
Отмечается, что сейчас здоровью пилота ничто не угрожает.
