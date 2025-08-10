Путин провел телефонный разговор с Жапаровым

https://ria.ru/20250810/rossiya-2034448916.html

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и рассказал ему о переговорах со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Садыр Жапаров приветствовал развитие российско-американского диалога и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса", — говорится в релизе.Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и взаимодействие в интеграционных объединениях, включая ОДКБ. Жапаров поддержал дипломатические усилия Москвы и Вашингтона, направленные на урегулирование украинского кризиса.За прошедшие три дня Путин итоги встречи с Уиткоффом обсудил и с другими мировыми лидерами, среди которых:Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

