Путин провел телефонный разговор с Жапаровым
Путин по телефону рассказал Жапарову о переговорах с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и рассказал ему о переговорах со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Садыр Жапаров приветствовал развитие российско-американского диалога и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса", — говорится в релизе.
Проблемы с Западом обсудят на востоке: Путин летит на Аляску
9 августа, 08:00
Путин принял представителя Дональда Трампа в Кремле в среду, беседа длилась более трех часов. При посредничестве Уиткоффа президенты обменялись сигналами по теме Украины и обсудили перспективы развития стратегического сотрудничества России и США.
Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и взаимодействие в интеграционных объединениях, включая ОДКБ.
Жапаров поддержал дипломатические усилия Москвы и Вашингтона, направленные на урегулирование украинского кризиса.
За прошедшие три дня Путин итоги встречи с Уиткоффом обсудил и с другими мировыми лидерами, среди которых:
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;
- председатель КНР Си Цзиньпин;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди;
- главы Белоруссии, Казахстана и Узбекистана — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев;
- президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Саммит России и США
Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.