12:24 10.08.2025
Президенты России и Таджикистана обсудили развитие сотрудничества
в мире
россия
таджикистан
сша
эмомали рахмон
владимир путин
ДУШАНБЕ, 10 авг - РИА Новости. Вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили по телефону президенты России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба таджикистанского лидера. "Президент России сообщил об основных результатах переговорного процесса с США, Эмомали Рахмон выразил признательность за информацию и поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Президенты выразили готовность к дальнейшим совместным мерам в развитии стратегического партнерства России и Таджикистана.
в мире, россия, таджикистан, сша, эмомали рахмон, владимир путин
В мире, Россия, Таджикистан, США, Эмомали Рахмон, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 авг - РИА Новости. Вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили по телефону президенты России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба таджикистанского лидера.
"Президент России сообщил об основных результатах переговорного процесса с США, Эмомали Рахмон выразил признательность за информацию и поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении.
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.
Президенты выразили готовность к дальнейшим совместным мерам в развитии стратегического партнерства России и Таджикистана.
