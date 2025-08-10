https://ria.ru/20250810/prezidenty-2034422703.html

Президенты России и Таджикистана обсудили развитие сотрудничества

Президенты России и Таджикистана обсудили развитие сотрудничества

Президенты России и Таджикистана обсудили развитие сотрудничества

Вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили по телефону президенты России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

ДУШАНБЕ, 10 авг - РИА Новости. Вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили по телефону президенты России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба таджикистанского лидера. "Президент России сообщил об основных результатах переговорного процесса с США, Эмомали Рахмон выразил признательность за информацию и поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Президенты выразили готовность к дальнейшим совместным мерам в развитии стратегического партнерства России и Таджикистана.

