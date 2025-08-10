https://ria.ru/20250810/prezidenty-2034422703.html
Президенты России и Таджикистана обсудили развитие сотрудничества
Президенты России и Таджикистана обсудили развитие сотрудничества - РИА Новости, 10.08.2025
Президенты России и Таджикистана обсудили развитие сотрудничества
Вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили по телефону президенты России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:24:00+03:00
2025-08-10T12:24:00+03:00
2025-08-10T12:24:00+03:00
в мире
россия
таджикистан
сша
эмомали рахмон
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
ДУШАНБЕ, 10 авг - РИА Новости. Вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили по телефону президенты России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба таджикистанского лидера. "Президент России сообщил об основных результатах переговорного процесса с США, Эмомали Рахмон выразил признательность за информацию и поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Президенты выразили готовность к дальнейшим совместным мерам в развитии стратегического партнерства России и Таджикистана.
https://ria.ru/20250810/putin-2034421714.html
россия
таджикистан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, таджикистан, сша, эмомали рахмон, владимир путин
В мире, Россия, Таджикистан, США, Эмомали Рахмон, Владимир Путин
Президенты России и Таджикистана обсудили развитие сотрудничества
Путин и Рахмон по телефону обсудили развитие сотрудничества РФ и Таджикистана