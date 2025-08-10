Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 15 миллионов рублей
10:44 10.08.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 15 миллионов рублей
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 15 миллионов рублей - РИА Новости, 10.08.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 15 миллионов рублей
Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера передать курьеру 15 миллионов рублей якобы для декларирования сбережений, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.08.2025
происшествия
россия
санкт-петербург
кировский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера передать курьеру 15 миллионов рублей якобы для декларирования сбережений, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу в полицию Кировского района обратился местный житель 1956 года рождения. &quot;(По сообщению заявителя - ред.) 7 августа ему позвонили неизвестные, после чего обманом под предлогом декларирования денежных средств убедили имеющиеся у него денежные средства в сумме 15 миллионов рублей передать курьеру у парадной своего дома&quot;, - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
россия
санкт-петербург
кировский район
2025
происшествия, россия, санкт-петербург, кировский район
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Кировский район
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 15 миллионов рублей

В Петербурге пенсионер передал курьеру мошенников 15 миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера передать курьеру 15 миллионов рублей якобы для декларирования сбережений, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу в полицию Кировского района обратился местный житель 1956 года рождения.
"(По сообщению заявителя - ред.) 7 августа ему позвонили неизвестные, после чего обманом под предлогом декларирования денежных средств убедили имеющиеся у него денежные средства в сумме 15 миллионов рублей передать курьеру у парадной своего дома", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
