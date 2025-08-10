https://ria.ru/20250810/peterburg-2034413004.html
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 15 миллионов рублей
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 15 миллионов рублей
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 15 миллионов рублей
Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера передать курьеру 15 миллионов рублей якобы для декларирования сбережений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера передать курьеру 15 миллионов рублей якобы для декларирования сбережений, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу в полицию Кировского района обратился местный житель 1956 года рождения. "(По сообщению заявителя - ред.) 7 августа ему позвонили неизвестные, после чего обманом под предлогом декларирования денежных средств убедили имеющиеся у него денежные средства в сумме 15 миллионов рублей передать курьеру у парадной своего дома", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
россия
санкт-петербург
кировский район
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 15 миллионов рублей
В Петербурге пенсионер передал курьеру мошенников 15 миллионов рублей