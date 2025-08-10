Рютте пообещал продолжить поставки оружия Украине
Рютте: НАТО продолжит вооружать Украину независимо от встречи Путина и Трампа
© Getty Images / Sean GallupГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© Getty Images / Sean Gallup
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в воскресенье пообещал продолжить поставки оружия Украине независимо от исхода встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа
«
"Совершенно верно. Они продолжатся", - заявил он в интервью телеканалу CBS News.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.