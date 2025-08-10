Рейтинг@Mail.ru
Рютте пообещал продолжить поставки оружия Украине - РИА Новости, 10.08.2025
20:19 10.08.2025
Рютте пообещал продолжить поставки оружия Украине
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в воскресенье пообещал продолжить поставки оружия Украине независимо от исхода встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа &quot;Совершенно верно. Они продолжатся&quot;, - заявил он в интервью телеканалу CBS News.Рютте также выразил мнение, что предстоящая встреча российского и американского лидеров на Аляске не принесет "окончательного соглашения" об урегулирования украинского конфликта. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
в мире, россия, украина, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Россия, Украина, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Встреча Путина и Трампа — 2025
© Getty Images / Sean GallupГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в воскресенье пообещал продолжить поставки оружия Украине независимо от исхода встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа
"Совершенно верно. Они продолжатся", - заявил он в интервью телеканалу CBS News.

Рютте также выразил мнение, что предстоящая встреча российского и американского лидеров на Аляске не принесет "окончательного соглашения" об урегулирования украинского конфликта.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира
Вчера, 08:00
 
