Анохин: фестиваль уличной еды в Смоленске помогает развитию гастротуризма
Анохин: фестиваль еды в Смоленске помогает развитию гастрономического туризма
© Фото : правительство Смоленской области Фестиваль уличной еды в Смоленске
© Фото : правительство Смоленской области
Фестиваль уличной еды в Смоленске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Смоленске проходит фестиваль уличной еды, который способствует развитию гастрономического туризма и укреплению культурных связей между регионами России, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
По данным пресс-службы регионального правительства, в четвертый раз фестиваль объединяет жителей Смоленской области и туристов, а также поваров из разных уголков России и Белоруссии. В первый день мероприятие собрало более 11 тысяч гостей.
"Фестиваль уличной еды в Смоленске – яркое событие, которое способствует развитию гастрономического туризма и укреплению культурных связей между регионами. Это праздник, который объединяет людей разных возрастов и интересов, дарит яркие эмоции. Уверен, что мероприятие продолжит развиваться и привлекать все больше участников и гостей", — приводит пресс-служба слова Анохина.
На гастрономическом празднике жители Смоленской области смогли продегустировать и оценить более 30 кулинарных проектов. Среди них — блюда от поваров из Калининградской, Белгородской, Курской, Нижегородской, Калужской, Московской, Брянской, Ижевской, Мурманской, Тверской и Витебской областей, а также из Приморского края и Дагестана. Одиннадцать проектов представили смоленские рестораторы. Для участия были поданы свыше 100 заявок.
"В рамках фестиваля жюри выбрало лучшее уличное блюдо Западной России. Голосование проходило среди 20 конкурсантов из западных регионов нашей страны. Победителем стала Белгородская плюшка. Теперь ее автор Ольга Савченко представит свое блюдо в финале ежегодной гастрономической премии в Калининграде. Еще пять блюд, вышедшие в финал, смоляне могут попробовать сегодня, 10 августа, до 21:00", — отметили в пресс-службе.