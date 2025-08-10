https://ria.ru/20250810/mir-2034435276.html
Папа Римский приветствовал соглашение между Арменией и Азербайджаном
Папа Римский Лев XIV приветствовал достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном и выразил надежду, что оно будет способствовать миру на Кавказе. РИА Новости, 10.08.2025
ВАТИКАН, 10 авг - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV приветствовал достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном и выразил надежду, что оно будет способствовать миру на Кавказе. Ранее лидеры США, Армении и Азербайджана подписали в Вашингтоне совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. "Поздравляю Армению и Азербайджан с заключением совместного соглашения о мире. Я надеюсь, что это событие сможет содействовать прочному и длительному миру на Южном Кавказе", - заявил папа по завершении традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. Понтифик также призвал верующих продолжать молитву за завершение всех войн и обратился к политикам с приглашением не игнорировать всеобщее желание мира.
