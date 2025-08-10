Политолог прокомментировал отказ Зеленского от территориальных уступок
Джаралла: отказ Зеленского от территориальных уступок играет против него
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки продиктовано желанием сохранить за собой власть и делает его главной проблемой на пути разрешения украинского военного конфликта, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Ранее Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
"Зеленский выдвигает неприемлемые предложения. Правда, в итоге это играет против него. Возникает и укрепляется мнение, что главной проблемой становится именно он, а проблемы надо решать. Разными способами", - сказал Джаралла.
По его словам, стремясь сохранить власть, Зеленский заинтересован в продолжении конфликта.
"Завершение конфликта - конец власти и уход из политики. В этом он совпадает с позицией евроглобалистов. Для них конфликт - возможность подавить оппозицию в своих странах и инструмент поддержки таких же сил в США, противников Трампа", - добавил эксперт.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.