В Крыму ответили на слова Зеленского о территориальных уступках

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки для разрешения украинского конфликта ничего не значит и напоминает мнение перчаточной куклы Петрушки, выполняющей роль шута, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец. Ранее Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. "Мнение куклы-перчатки Петрушки, выполняющей роль шута, мало интересно как кукловоду, так и зрителям. Думаю, что мнение Зеленского не будет основным при принятии решения. Важно и интересно мнение только украинского народа, а не мнение Зеленского и его правящей киевской хунты", - сказал Чегринец. По его словам, сегодня украинский народ в основной массе выступает за скорейшее завершение военного конфликта на любых условиях. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

