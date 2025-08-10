Рейтинг@Mail.ru
Французский политик раскритиковал антироссийское заявление стран Европы
11:02 10.08.2025
Французский политик раскритиковал антироссийское заявление стран Европы
Французский политик раскритиковал антироссийское заявление стран Европы - РИА Новости, 10.08.2025
Французский политик раскритиковал антироссийское заявление стран Европы
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал совместное заявление европейских стран, в котором те призывали к давлению на Россию, и обвинил РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T11:02:00+03:00
2025-08-10T11:02:00+03:00
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал совместное заявление европейских стран, в котором те призывали к давлению на Россию, и обвинил их в поддержке продолжения боевых действий ради личных целей. Ранее лидеры ряда европейских стран перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержали усилия Трампа, нацеленные на достижение мира на Украине. Согласно документу, европейские лидеры готовы оказать Трампу дипломатическую поддержку, однако при этом они также готовы оказывать "существенную" военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ. "(Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон и все гарпии воинственного европеизма опубликовали заявление против прямых мирных переговоров между Трампом и Путиным... Им нужна война для их личных целей и для того, чтобы обеспечить ЕС собственной армией! Давайте остановим их!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X*. Он также вновь призвал к выходу Франции из ЕС. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президенты РФ и США могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.* Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, патриот, евросоюз, дональд трамп
Французский политик раскритиковал антироссийское заявление стран Европы

Филиппо раскритиковал заявление стран Европы с призывом к давлению на РФ

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал совместное заявление европейских стран, в котором те призывали к давлению на Россию, и обвинил их в поддержке продолжения боевых действий ради личных целей.
Ранее лидеры ряда европейских стран перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержали усилия Трампа, нацеленные на достижение мира на Украине. Согласно документу, европейские лидеры готовы оказать Трампу дипломатическую поддержку, однако при этом они также готовы оказывать "существенную" военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
СМИ рассказали, какой удар получит Украина на следующей неделе
10:49
"(Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон и все гарпии воинственного европеизма опубликовали заявление против прямых мирных переговоров между Трампом и Путиным... Им нужна война для их личных целей и для того, чтобы обеспечить ЕС собственной армией! Давайте остановим их!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X*.
Он также вновь призвал к выходу Франции из ЕС.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президенты РФ и США могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.
* Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Исход понятен": на Западе резко высказались о переговорах России и США
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Патриот, Евросоюз, Дональд Трамп
 
 
