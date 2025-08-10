Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошел взрывной выброс плазмы - РИА Новости, 10.08.2025
23:13 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/kosmos-2034480758.html
На Солнце произошел взрывной выброс плазмы
На Солнце произошел взрывной выброс плазмы - РИА Новости, 10.08.2025
На Солнце произошел взрывной выброс плазмы
Взрывной выброс плазмы произошел на Солнце, он затронул сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды, сообщили в лаборатории солнечной... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T23:13:00+03:00
2025-08-10T23:13:00+03:00
земля
институт космических исследований
российская академия наук
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149189/78/1491897861_0:130:1500:974_1920x0_80_0_0_632c35cafb6f4ec1b43c4fee9f6bc318.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Взрывной выброс плазмы произошел на Солнце, он затронул сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. "На Солнце произошёл комплексный и очень быстрый (взрывной) выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды. Всего событием была охвачена площадь диаметром около полумиллиона километров (треть видимого солнечного диска). Плазма была выброшена точно в плоскости расположения планет", - говорится в Telegram-канале лаборатории. Отмечается, что основной центр взрыва (область 4168), исходя из поступивших данных, располагался на значительном угловом удалении от направления на Землю, но часть вторичных участвовавших в событии центров находится в опасной близости от линии Солнце-Земля. По данным прямых измерений, в околосолнечном пространстве есть признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону Земли.
земля, институт космических исследований, российская академия наук, общество
Земля, Институт космических исследований, Российская академия наук, Общество
На Солнце произошел взрывной выброс плазмы

Взрывной выброс плазмы на Солнце затронул несколько областей звезды

© Flickr / ESAВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Flickr / ESA
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Взрывной выброс плазмы произошел на Солнце, он затронул сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"На Солнце произошёл комплексный и очень быстрый (взрывной) выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды. Всего событием была охвачена площадь диаметром около полумиллиона километров (треть видимого солнечного диска). Плазма была выброшена точно в плоскости расположения планет", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что основной центр взрыва (область 4168), исходя из поступивших данных, располагался на значительном угловом удалении от направления на Землю, но часть вторичных участвовавших в событии центров находится в опасной близости от линии Солнце-Земля. По данным прямых измерений, в околосолнечном пространстве есть признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону Земли.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
ЗемляИнститут космических исследованийРоссийская академия наукОбщество
 
 
