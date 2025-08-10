Уитакер прокомментировал отказ Зеленского от территориальных уступок
Уитакер: обе стороны конфликта на Украине должны согласиться его завершить
© Getty Images / Kevin DietschМэтью Уитакер
© Getty Images / Kevin Dietsch
Мэтью Уитакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер, комментируя отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок, заявил, что обе стороны конфликта на Украине должны согласиться его завершить.
В интервью телеканалу CNN американского дипломата попросили прокомментировать позицию Зеленского, который в преддверии встречи российского и американского лидеров на Аляске сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
"Обе стороны должны согласиться завершить эту войну … нам нужно, чтобы она закончилась. Мы могли бы спасти тысячи жизней благодаря соглашению", - ответил Уитакер.
Постпред США при альянсе также сообщил, что в настоящее время ведутся обсуждения того, какие территории могут быть обменены в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент Российской Федерации в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.