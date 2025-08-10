Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сделали новое заявление о территориальных уступках
11:45 10.08.2025 (обновлено: 15:03 10.08.2025)
В Киеве сделали новое заявление о территориальных уступках
Владимиру Зеленскому придется принять тяжелое решение в вопросе территориальных уступок, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Bild. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется принять тяжелое решение в вопросе территориальных уступок, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Bild."Ему предстоит принимать сложные решения", — сказал политик.Кличко также отметил, что многие жители его страны уже устали от боевых действий. Он считает, что для завершения конфликта необходимо найти дипломатическое решение.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Накануне Зеленский в преддверии встречи президентов России и США заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется принять тяжелое решение в вопросе территориальных уступок, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Bild.
"Ему предстоит принимать сложные решения", — сказал политик.
Кличко также отметил, что многие жители его страны уже устали от боевых действий. Он считает, что для завершения конфликта необходимо найти дипломатическое решение.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Накануне Зеленский в преддверии встречи президентов России и США заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
