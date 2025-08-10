https://ria.ru/20250810/kenin-2034467662.html

Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин, говорится в сообщении компании."С прискорбием подтверждаем, что сегодня, 10 августа, на 57-м году из жизни ушел предприниматель и инвестор Михаил Кенин", — сообщается в пресс-релизе."Самолет" выражает соболезнования семье и близким предпринимателя, указывается в пресс-релизе."Михаил Борисович был из тех людей, кто оставляет свой след на земле. Редкий человек, одаренный природными талантами, отличный организатор и успешный предприниматель. Личность с большой буквы, тонко чувствующий прекрасное, сострадающий, помогающий и в то же время способный управлять. Человек, готовый идти на риски и принимать трудные решения. Человек, создавший крупнейшую девелоперскую компанию в стране", — подчеркнули в компании."Самолет" — один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. Основными акционерами компании считались Михаил Кенин и Павел Голубков. Кенин контролировал 31,6% акций "Самолета".

