20:35 10.08.2025 (обновлено: 08:12 11.08.2025)
https://ria.ru/20250810/kenin-2034467662.html
Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин
2025-08-10T20:35:00+03:00
2025-08-11T08:12:00+03:00
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин, говорится в сообщении компании.&quot;С прискорбием подтверждаем, что сегодня, 10 августа, на 57-м году из жизни ушел предприниматель и инвестор Михаил Кенин&quot;, — сообщается в пресс-релизе."Самолет" выражает соболезнования семье и близким предпринимателя, указывается в пресс-релизе."Михаил Борисович был из тех людей, кто оставляет свой след на земле. Редкий человек, одаренный природными талантами, отличный организатор и успешный предприниматель. Личность с большой буквы, тонко чувствующий прекрасное, сострадающий, помогающий и в то же время способный управлять. Человек, готовый идти на риски и принимать трудные решения. Человек, создавший крупнейшую девелоперскую компанию в стране", — подчеркнули в компании."Самолет" — один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. Основными акционерами компании считались Михаил Кенин и Павел Голубков. Кенин контролировал 31,6% акций "Самолета".
2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин, говорится в сообщении компании.
"С прискорбием подтверждаем, что сегодня, 10 августа, на 57-м году из жизни ушел предприниматель и инвестор Михаил Кенин", — сообщается в пресс-релизе.

"Самолет" выражает соболезнования семье и близким предпринимателя, указывается в пресс-релизе.
"Михаил Борисович был из тех людей, кто оставляет свой след на земле. Редкий человек, одаренный природными талантами, отличный организатор и успешный предприниматель. Личность с большой буквы, тонко чувствующий прекрасное, сострадающий, помогающий и в то же время способный управлять. Человек, готовый идти на риски и принимать трудные решения. Человек, создавший крупнейшую девелоперскую компанию в стране", — подчеркнули в компании.
"Самолет" — один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. Основными акционерами компании считались Михаил Кенин и Павел Голубков. Кенин контролировал 31,6% акций "Самолета".
 
