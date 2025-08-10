https://ria.ru/20250810/kenin-2034467662.html
Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин
Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин - РИА Новости, 11.08.2025
Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин
Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-10T20:35:00+03:00
2025-08-10T20:35:00+03:00
2025-08-11T08:12:00+03:00
михаил кенин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034467522_1:0:1423:800_1920x0_80_0_0_fcca2c40cf72526057d162fd2b00c1c6.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин, говорится в сообщении компании."С прискорбием подтверждаем, что сегодня, 10 августа, на 57-м году из жизни ушел предприниматель и инвестор Михаил Кенин", — сообщается в пресс-релизе."Самолет" выражает соболезнования семье и близким предпринимателя, указывается в пресс-релизе."Михаил Борисович был из тех людей, кто оставляет свой след на земле. Редкий человек, одаренный природными талантами, отличный организатор и успешный предприниматель. Личность с большой буквы, тонко чувствующий прекрасное, сострадающий, помогающий и в то же время способный управлять. Человек, готовый идти на риски и принимать трудные решения. Человек, создавший крупнейшую девелоперскую компанию в стране", — подчеркнули в компании."Самолет" — один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. Основными акционерами компании считались Михаил Кенин и Павел Голубков. Кенин контролировал 31,6% акций "Самолета".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034467522_179:0:1246:800_1920x0_80_0_0_538f3feae16be8e1ad04229047f7d354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил кенин, россия, общество
Михаил Кенин, Россия, Общество
Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин
Крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин умер на 57-м году жизни
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин, говорится в сообщении компании.
«
"С прискорбием подтверждаем, что сегодня, 10 августа, на 57-м году из жизни ушел предприниматель и инвестор Михаил Кенин", — сообщается в пресс-релизе.
"Самолет" выражает соболезнования семье и близким предпринимателя, указывается в пресс-релизе.
"Михаил Борисович был из тех людей, кто оставляет свой след на земле. Редкий человек, одаренный природными талантами, отличный организатор и успешный предприниматель. Личность с большой буквы, тонко чувствующий прекрасное, сострадающий, помогающий и в то же время способный управлять. Человек, готовый идти на риски и принимать трудные решения. Человек, создавший крупнейшую девелоперскую компанию в стране", — подчеркнули в компании.
"Самолет" — один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России
, работает в Москве
, Подмосковье
, Ленинградской области
, а также в других регионах. Основными акционерами компании считались Михаил Кенин
и Павел Голубков. Кенин контролировал 31,6% акций "Самолета".