Депутат Госдумы назвал выбор Аляски для встречи Путина и Трампа сюрпризом
10:58 10.08.2025
Депутат Госдумы назвал выбор Аляски для встречи Путина и Трампа сюрпризом
Выбор Аляски местом встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал сюрпризом, который никто в мире не ждал, заявил РИА Новости РИА Новости, 10.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Выбор Аляски местом встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал сюрпризом, который никто в мире не ждал, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. "Что касается выбора Аляски, кстати, исторически российской территории, как места встречи Владимира Путина и Дональда Трампа - это еще тот сюрприз, который, конечно, никто в мире не ждал", - сказал Ивлев. По его мнению, еще немало будет сюрпризов в ходе встречи и по итогам переговоров двух президентов. "Все остальное - пока лишь информационные манипуляции", - добавил Ивлев. Как сообщал ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
