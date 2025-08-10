https://ria.ru/20250810/ivlev-2034414729.html
Депутат Госдумы назвал выбор Аляски для встречи Путина и Трампа сюрпризом
Депутат Госдумы назвал выбор Аляски для встречи Путина и Трампа сюрпризом - РИА Новости, 10.08.2025
Депутат Госдумы назвал выбор Аляски для встречи Путина и Трампа сюрпризом
Выбор Аляски местом встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал сюрпризом, который никто в мире не ждал, заявил РИА Новости РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T10:58:00+03:00
2025-08-10T10:58:00+03:00
2025-08-10T10:58:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
дональд трамп
леонид ивлев
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_ee0310929c44897f52bb32b80827ed2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Выбор Аляски местом встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал сюрпризом, который никто в мире не ждал, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. "Что касается выбора Аляски, кстати, исторически российской территории, как места встречи Владимира Путина и Дональда Трампа - это еще тот сюрприз, который, конечно, никто в мире не ждал", - сказал Ивлев. По его мнению, еще немало будет сюрпризов в ходе встречи и по итогам переговоров двух президентов. "Все остальное - пока лишь информационные манипуляции", - добавил Ивлев. Как сообщал ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250810/vstrecha-2034403565.html
https://ria.ru/20250810/iskhod-2034394812.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ce400c49af402f338e35385e582d11e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, россия, сша, дональд трамп, леонид ивлев, владимир путин, госдума рф, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Аляска, Россия, США, Дональд Трамп, Леонид Ивлев, Владимир Путин, Госдума РФ, Встреча Путина и Трампа — 2025
Депутат Госдумы назвал выбор Аляски для встречи Путина и Трампа сюрпризом
Депутат Госдумы Ивлев назвал выбор Аляски для встречи Путина и Трампа сюрпризом