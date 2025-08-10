Рейтинг@Mail.ru
Иран и МАГАТЭ проведут переговоры о новых формах взаимодействия - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 10.08.2025 (обновлено: 20:51 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/iran-2034463822.html
Иран и МАГАТЭ проведут переговоры о новых формах взаимодействия
Иран и МАГАТЭ проведут переговоры о новых формах взаимодействия - РИА Новости, 10.08.2025
Иран и МАГАТЭ проведут переговоры о новых формах взаимодействия
Тегеран проведет в понедельник, 11 августа, переговоры с заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T19:51:00+03:00
2025-08-10T20:51:00+03:00
в мире
тегеран (город)
рафаэль гросси
аббас аракчи
магатэ
мид ирана
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
ТЕГЕРАН, 10 авг - РИА Новости. Тегеран проведет в понедельник, 11 августа, переговоры с заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по вопросу новых форм взаимодействия, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Ранее иранский МИД сообщал, что представители МАГАТЭ прибудут в Иран в течение ближайших двух недель. В рамках этого визита власти Ирана обсудят дальнейший формат сотрудничества с агентством.&quot;Завтра мы проведем переговоры с заместителем господина Гросси, генсекретаря МАГАТЭ, по вопросу новых форм (взаимодействия - ред.)&quot;, - приводит слова министра агентство IRNA.Накануне высокопоставленный иранский политический источник заявил РИА Новости, что визит делегации МАГАТЭ в Иран является плановым, конкретных решений в ходе переговоров принято не будет, Иран всё еще винит агентство в поддержке тех, кто атаковал ядерные объекты республики.Ранее глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить с ним технические консультации. Он также отметил, что МАГАТЭ настаивает на возвращении своих инспекторов в Иран, чтобы как можно скорее продолжить работу на ядерных объектах республики.Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.В качестве условия восстановления сотрудничества в Иране назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и иранских ученых-атомщиков. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
https://ria.ru/20250809/iran-2034333442.html
https://ria.ru/20250804/iran-2033335759.html
тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), рафаэль гросси, аббас аракчи, магатэ, мид ирана, иран, сша, масуд пезешкиан
В мире, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, МИД Ирана, Иран, США, Масуд Пезешкиан
Иран и МАГАТЭ проведут переговоры о новых формах взаимодействия

Иран 11 августа пройдет переговоры с замгендиректора МАГАТЭ

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 10 авг - РИА Новости. Тегеран проведет в понедельник, 11 августа, переговоры с заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по вопросу новых форм взаимодействия, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Ранее иранский МИД сообщал, что представители МАГАТЭ прибудут в Иран в течение ближайших двух недель. В рамках этого визита власти Ирана обсудят дальнейший формат сотрудничества с агентством.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Иранский политик назвал предстоящий визит МАГАТЭ в страну плановым
9 августа, 15:06
«

"Завтра мы проведем переговоры с заместителем господина Гросси, генсекретаря МАГАТЭ, по вопросу новых форм (взаимодействия - ред.)", - приводит слова министра агентство IRNA.

Накануне высокопоставленный иранский политический источник заявил РИА Новости, что визит делегации МАГАТЭ в Иран является плановым, конкретных решений в ходе переговоров принято не будет, Иран всё еще винит агентство в поддержке тех, кто атаковал ядерные объекты республики.
Ранее глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить с ним технические консультации. Он также отметил, что МАГАТЭ настаивает на возвращении своих инспекторов в Иран, чтобы как можно скорее продолжить работу на ядерных объектах республики.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В качестве условия восстановления сотрудничества в Иране назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и иранских ученых-атомщиков. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Тегеране заявили, что не пустят делегацию МАГАТЭ на ядерные объекты
4 августа, 18:47
 
В миреТегеран (город)Рафаэль ГроссиАббас АракчиМАГАТЭМИД ИранаИранСШАМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала