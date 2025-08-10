https://ria.ru/20250810/iran-2034463822.html

Иран и МАГАТЭ проведут переговоры о новых формах взаимодействия

Тегеран проведет в понедельник, 11 августа, переговоры с заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси РИА Новости, 10.08.2025

ТЕГЕРАН, 10 авг - РИА Новости. Тегеран проведет в понедельник, 11 августа, переговоры с заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по вопросу новых форм взаимодействия, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Ранее иранский МИД сообщал, что представители МАГАТЭ прибудут в Иран в течение ближайших двух недель. В рамках этого визита власти Ирана обсудят дальнейший формат сотрудничества с агентством."Завтра мы проведем переговоры с заместителем господина Гросси, генсекретаря МАГАТЭ, по вопросу новых форм (взаимодействия - ред.)", - приводит слова министра агентство IRNA.Накануне высокопоставленный иранский политический источник заявил РИА Новости, что визит делегации МАГАТЭ в Иран является плановым, конкретных решений в ходе переговоров принято не будет, Иран всё еще винит агентство в поддержке тех, кто атаковал ядерные объекты республики.Ранее глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить с ним технические консультации. Он также отметил, что МАГАТЭ настаивает на возвращении своих инспекторов в Иран, чтобы как можно скорее продолжить работу на ядерных объектах республики.Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.В качестве условия восстановления сотрудничества в Иране назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и иранских ученых-атомщиков. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.

