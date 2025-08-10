https://ria.ru/20250810/iran-2034463822.html
Иран и МАГАТЭ проведут переговоры о новых формах взаимодействия
Иран и МАГАТЭ проведут переговоры о новых формах взаимодействия - РИА Новости, 10.08.2025
Иран и МАГАТЭ проведут переговоры о новых формах взаимодействия
Тегеран проведет в понедельник, 11 августа, переговоры с заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T19:51:00+03:00
2025-08-10T19:51:00+03:00
2025-08-10T20:51:00+03:00
в мире
тегеран (город)
рафаэль гросси
аббас аракчи
магатэ
мид ирана
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
ТЕГЕРАН, 10 авг - РИА Новости. Тегеран проведет в понедельник, 11 августа, переговоры с заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по вопросу новых форм взаимодействия, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Ранее иранский МИД сообщал, что представители МАГАТЭ прибудут в Иран в течение ближайших двух недель. В рамках этого визита власти Ирана обсудят дальнейший формат сотрудничества с агентством."Завтра мы проведем переговоры с заместителем господина Гросси, генсекретаря МАГАТЭ, по вопросу новых форм (взаимодействия - ред.)", - приводит слова министра агентство IRNA.Накануне высокопоставленный иранский политический источник заявил РИА Новости, что визит делегации МАГАТЭ в Иран является плановым, конкретных решений в ходе переговоров принято не будет, Иран всё еще винит агентство в поддержке тех, кто атаковал ядерные объекты республики.Ранее глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить с ним технические консультации. Он также отметил, что МАГАТЭ настаивает на возвращении своих инспекторов в Иран, чтобы как можно скорее продолжить работу на ядерных объектах республики.Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.В качестве условия восстановления сотрудничества в Иране назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и иранских ученых-атомщиков. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
https://ria.ru/20250809/iran-2034333442.html
https://ria.ru/20250804/iran-2033335759.html
тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), рафаэль гросси, аббас аракчи, магатэ, мид ирана, иран, сша, масуд пезешкиан
В мире, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, МИД Ирана, Иран, США, Масуд Пезешкиан
Иран и МАГАТЭ проведут переговоры о новых формах взаимодействия
Иран 11 августа пройдет переговоры с замгендиректора МАГАТЭ