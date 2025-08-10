Рейтинг@Mail.ru
08:05 10.08.2025
Эксперт оценил предстоящую встречу Путина и Трампа на Аляске
Эксперт оценил предстоящую встречу Путина и Трампа на Аляске
2025-08-10T08:05:00+03:00
2025-08-10T08:05:00+03:00
в мире
сша
аляска
россия
дональд трамп
владимир путин
михаил горбачев
нато
в мире, сша, аляска, россия, дональд трамп, владимир путин, михаил горбачев, нато, встреча путина и трампа — 2025
В мире, США, Аляска, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Михаил Горбачев, НАТО, Встреча Путина и Трампа — 2025
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Выбор Аляски в качестве места проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может символизировать поворот от Атлантики к Тихому океану и отстранение от Европы, заявил РИА Новости профессор истории Лондонской школы экономики и политических наук Владислав Зубок.
Ранее газета New York Times сообщила, что европейские страны обеспокоены тем, что российский и американский лидеры могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира
08:00
"Мне кажется, что главная символическая нагрузка – это неожиданный разворот глобуса от Атлантики и Европы к Тихому океану и Азии. Кремль как бы говорит Трампу: "Тут между нами лишь 81 километр, и нас никто не разделяет". "Никто" - это Евросоюз, европейское НАТО, Великобритания. Но также и европейские нейтралы, которые сейчас и не нейтралы вовсе", - сказал Зубок.
Историк добавил, что Трамп, по всей видимости, не возражает против такого символизма, а может, американскому лидеру он даже нравится, если принять во внимание "антиевропейский", по мнению эксперта, настрой в его администрации. Тем не менее Зубок отметил, что география не отменяет политики и что любые принятые на Аляске инициативы столкнутся с влиянием "традиционных мест силы", таких как Вашингтон, Лондон, Брюссель.
"Встречи лидеров жестко очерчивают и пределы возможных компромиссов. Они могут "станцевать танго", но изменить отношения между странами им может быть не под силу. Рейган вел за собой полстраны, но все равно в США оставалось много скептиков, тех, кто считал, что конфронтация продолжается, пока противник не признал поражения. Даже когда Горбачев признал "потерю" Восточной Германии и союзников по Варшавскому договору, в Вашингтоне оставалось много тех, кто действовал в духе холодной войны. То же самое было и в окружении Горбачева", - добавил Зубок, говоря о встречах Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике, приведших к разрядке в отношениях между Советским Союзом и США в конце холодной войны.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
СМИ сообщили о готовности Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским
07:40
 
