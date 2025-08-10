Рейтинг@Mail.ru
ИИ опроверг теории о двойниках Пола Маккартни и Бритни Спирс - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/dvoyniki-2034413391.html
ИИ опроверг теории о двойниках Пола Маккартни и Бритни Спирс
ИИ опроверг теории о двойниках Пола Маккартни и Бритни Спирс - РИА Новости, 10.08.2025
ИИ опроверг теории о двойниках Пола Маккартни и Бритни Спирс
Искусственный интеллект опроверг теории о том, что Пол Маккартни, Бритни Спирс и Аврил Лавин заменяют двойники - он определил, что на фотографиях знаменитостей... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T10:48:00+03:00
2025-08-10T10:48:00+03:00
пол маккартни
бритни спирс
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873398445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e45f2b0505f923ae6cc6c26a423a70c.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект опроверг теории о том, что Пол Маккартни, Бритни Спирс и Аврил Лавин заменяют двойники - он определил, что на фотографиях знаменитостей в разное время изображены одни и те же люди, рассказал РИА Новости директор по продуктам VisionLabs Михаил Кузнецов. "В Сети в разное время активно обсуждалось, что Пол Маккартни, Бритни Спирс, Аврил Лавин, Джон Траволта и ряд других знаменитостей могли умереть или погибнуть и были заменены двойниками. Мы сравнивали их первые известные фотографии в интернете со снимками, сделанными за последний год, и можем с уверенностью сказать, что на фото — одни и те же люди, а не двойники", - рассказал Кузнецов. "Порог схожести (уровень уверенности нейросети в том, что на двух разных снимках изображен один и тот же человек) во всех случаях превысил 99%", - добавил он. Кузнецов объяснил, что в случае с певцами, артистами и другими знаменитостями практически невозможно достоверно синтезировать их голоса и создать поддельное видео длиной в несколько минут так, чтобы нейросети этого не распознали. По словам эксперта, сегодня детекторы дипфейков могут распознать подделку с точностью 98%. "Одним из примеров является известная фотография папы римского в белом пуховике, которая быстро распространилась в интернете. ИИ с легкостью определяет, что это дипфейк", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20241006/kontrakt-1976600163.html
https://ria.ru/20250804/ekspert-2033315573.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873398445_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c6996325f114aa504496505a70216acf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пол маккартни, бритни спирс, технологии
Пол Маккартни, Бритни Спирс, Технологии
ИИ опроверг теории о двойниках Пола Маккартни и Бритни Спирс

ИИ опроверг теории о двойниках Пола Маккартни, Бритни Спирс и Аврил Лавин

© AP Photo / Invision/Joel C RyanМузыкант Пол Маккартни выступает на фестивале в Гластонбери
Музыкант Пол Маккартни выступает на фестивале в Гластонбери - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Музыкант Пол Маккартни выступает на фестивале в Гластонбери . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект опроверг теории о том, что Пол Маккартни, Бритни Спирс и Аврил Лавин заменяют двойники - он определил, что на фотографиях знаменитостей в разное время изображены одни и те же люди, рассказал РИА Новости директор по продуктам VisionLabs Михаил Кузнецов.
"В Сети в разное время активно обсуждалось, что Пол Маккартни, Бритни Спирс, Аврил Лавин, Джон Траволта и ряд других знаменитостей могли умереть или погибнуть и были заменены двойниками. Мы сравнивали их первые известные фотографии в интернете со снимками, сделанными за последний год, и можем с уверенностью сказать, что на фото — одни и те же люди, а не двойники", - рассказал Кузнецов.
Роман Бурцев - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Подмосковный двойник Ди Каприо подписал контракт с Минобороны
6 октября 2024, 10:42
"Порог схожести (уровень уверенности нейросети в том, что на двух разных снимках изображен один и тот же человек) во всех случаях превысил 99%", - добавил он.
Кузнецов объяснил, что в случае с певцами, артистами и другими знаменитостями практически невозможно достоверно синтезировать их голоса и создать поддельное видео длиной в несколько минут так, чтобы нейросети этого не распознали.
По словам эксперта, сегодня детекторы дипфейков могут распознать подделку с точностью 98%. "Одним из примеров является известная фотография папы римского в белом пуховике, которая быстро распространилась в интернете. ИИ с легкостью определяет, что это дипфейк", - добавил эксперт.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Эксперт рассказал, когда появится ИИ, схожий по уровню с человеческим
4 августа, 17:33
 
Пол МаккартниБритни СпирсТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала