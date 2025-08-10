ИИ опроверг теории о двойниках Пола Маккартни и Бритни Спирс

https://ria.ru/20250810/dvoyniki-2034413391.html
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект опроверг теории о том, что Пол Маккартни, Бритни Спирс и Аврил Лавин заменяют двойники - он определил, что на фотографиях знаменитостей в разное время изображены одни и те же люди, рассказал РИА Новости директор по продуктам VisionLabs Михаил Кузнецов. "В Сети в разное время активно обсуждалось, что Пол Маккартни, Бритни Спирс, Аврил Лавин, Джон Траволта и ряд других знаменитостей могли умереть или погибнуть и были заменены двойниками. Мы сравнивали их первые известные фотографии в интернете со снимками, сделанными за последний год, и можем с уверенностью сказать, что на фото — одни и те же люди, а не двойники", - рассказал Кузнецов. "Порог схожести (уровень уверенности нейросети в том, что на двух разных снимках изображен один и тот же человек) во всех случаях превысил 99%", - добавил он. Кузнецов объяснил, что в случае с певцами, артистами и другими знаменитостями практически невозможно достоверно синтезировать их голоса и создать поддельное видео длиной в несколько минут так, чтобы нейросети этого не распознали. По словам эксперта, сегодня детекторы дипфейков могут распознать подделку с точностью 98%. "Одним из примеров является известная фотография папы римского в белом пуховике, которая быстро распространилась в интернете. ИИ с легкостью определяет, что это дипфейк", - добавил эксперт.
