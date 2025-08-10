Рейтинг@Mail.ru
Театр имени Вахтангова подтвердил сообщения о смерти Бутусова - РИА Новости, 10.08.2025
Культура
 
13:43 10.08.2025 (обновлено: 13:50 10.08.2025)
Театр имени Вахтангова подтвердил сообщения о смерти Бутусова
культура
юрий бутусов
театр имени е. вахтангова
умер юрий бутусов
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил РИА Новости смерть режиссера Юрия Бутусова, который был главным режиссером театра с 2018 года по 2022 год.Ранее о смерти режиссера сообщила актриса Варвара Шмыкова."Да, это факт я подтверждаю. Хотя поверить в это трудно", - сказал Крок.
юрий бутусов, театр имени е. вахтангова, умер юрий бутусов
Культура, Юрий Бутусов, Театр имени Е. Вахтангова, Умер Юрий Бутусов
Российский театральный режиссер Юрий Бутусов. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил РИА Новости смерть режиссера Юрия Бутусова, который был главным режиссером театра с 2018 года по 2022 год.
Ранее о смерти режиссера сообщила актриса Варвара Шмыкова.
"Да, это факт я подтверждаю. Хотя поверить в это трудно", - сказал Крок.
 
КультураЮрий БутусовТеатр имени Е. ВахтанговаУмер Юрий Бутусов
 
 
