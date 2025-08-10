https://ria.ru/20250810/direktor-2034430349.html

Театр имени Вахтангова подтвердил сообщения о смерти Бутусова

культура

юрий бутусов

театр имени е. вахтангова

умер юрий бутусов

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил РИА Новости смерть режиссера Юрия Бутусова, который был главным режиссером театра с 2018 года по 2022 год.Ранее о смерти режиссера сообщила актриса Варвара Шмыкова."Да, это факт я подтверждаю. Хотя поверить в это трудно", - сказал Крок.

