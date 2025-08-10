https://ria.ru/20250810/direktor-2034430349.html
Театр имени Вахтангова подтвердил сообщения о смерти Бутусова
Театр имени Вахтангова подтвердил сообщения о смерти Бутусова - РИА Новости, 10.08.2025
Театр имени Вахтангова подтвердил сообщения о смерти Бутусова
Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил РИА Новости смерть режиссера Юрия Бутусова, который был главным режиссером театра с 2018 года по 2022... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T13:43:00+03:00
2025-08-10T13:43:00+03:00
2025-08-10T13:50:00+03:00
культура
юрий бутусов
театр имени е. вахтангова
умер юрий бутусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034428209_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_498cecac6f09490be575ad4b1e64e189.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил РИА Новости смерть режиссера Юрия Бутусова, который был главным режиссером театра с 2018 года по 2022 год.Ранее о смерти режиссера сообщила актриса Варвара Шмыкова."Да, это факт я подтверждаю. Хотя поверить в это трудно", - сказал Крок.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034428209_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca0fa98d50e98a625cc17415da0fbd61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий бутусов, театр имени е. вахтангова, умер юрий бутусов
Культура, Юрий Бутусов, Театр имени Е. Вахтангова, Умер Юрий Бутусов
Театр имени Вахтангова подтвердил сообщения о смерти Бутусова
Директор Театра имени Вахтангова Крок подтвердил сообщения о смерти Бутусова